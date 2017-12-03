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В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО
В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
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1 декабря 2017, 01:17
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Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»
Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
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30 ноября 2017, 02:06
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В небе над Польшей впервые сняли НЛО
В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
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30 ноября 2017, 12:14
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Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения
В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
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28 ноября 2017, 05:07
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Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете
В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
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5 мая 2017, 03:07
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Жители США верят в существование инопланетян и тайно на них охотятся
На протяжении последних 5 лет жители США постоянно фиксируют появление пришельцев на своих территориях. По некоторым данным, на инопланетян даже ведется тайная охота со стороны спецслужб.
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25 июля 2016, 01:32