Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.

На снимках можно рассмотреть изображение, которое приняли за неопознанный летающий объект. Автор, являющийся профессиональным фотографом, при этом пояснил, что объект стал хорошо различим лишь …