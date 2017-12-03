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В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
Очередные свидетельства присутствия представителей иных цивилизаций на Земле представил известный далеко за пределами Соединенных Штатов 

1 декабря 2017, 01:17
Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.

30 ноября 2017, 12:14
Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
На снимках можно рассмотреть изображение, которое приняли за неопознанный летающий объект. Автор, являющийся профессиональным фотографом, при этом пояснил, что объект стал хорошо различим лишь 

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Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
Специалист детально проанализировал снимки и выступил с заявлением, что на них изображено существо, принявшее позу для медитации. Таким образом, 

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Жители США верят в существование инопланетян и тайно на них охотятся

Жители США верят в существование инопланетян и тайно на них охотятся

На протяжении последних 5 лет жители США постоянно фиксируют появление пришельцев на своих территориях. По некоторым данным, на инопланетян даже ведется тайная охота со стороны спецслужб.
Сообщения о появлении инопланетных существ неоднократно возникают от профессиональных уфологов и простых жителей Америки. 

25 июля 2016, 01:32
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