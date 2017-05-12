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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Материалы по теме:

22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

Гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут с 22 по 26 мая. В связи с этим будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей Автозаводского и Центрального районов. Время проведения работ выбрано с учетом неблагоприятного прогноза 

12 мая 2017, 08:06
Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«В городе участились случаи нападения ворон на людей. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев 
12 мая 2017, 07:25
В Тольятти подделывали моторное масло

В Тольятти подделывали моторное масло

Сотрудники полиции пресекли крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных производителей. Производилась фальсифицированная продукция в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Масло сбывалось под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
В производственных помещениях 

10 мая 2017, 02:41
В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

Инцидент произошел вчера, 8 мая, утром в Тольятти. Из окна одного из 5-этажных домов по улице Тополиной выпал маленький ребёнок. Он погиб в результате получения травм, несовместимых с жизнью.

 

Предположительно, малышу около двух лет. На месте происшествия работали полицейские. По предварительным 

9 мая 2017, 09:01
В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек -  задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
 
В ряды городских волонтеров региональные 
6 мая 2017, 05:50
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.

В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

12 апреля 2017, 11:18
Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком

СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, съемки этого экстремального видео были 

10 февраля 2017, 10:46
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