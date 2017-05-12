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22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей
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12 мая 2017, 08:06
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Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей
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12 мая 2017, 07:25
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В Тольятти подделывали моторное масло
Сотрудники полиции пресекли крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных производителей. Производилась фальсифицированная продукция в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Масло сбывалось под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
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10 мая 2017, 02:41
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В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки
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9 мая 2017, 09:01
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков
Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек - задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
В ряды городских волонтеров региональные …
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6 мая 2017, 05:50
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Самарский подросток покалечился, когда делал селфи
В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел …
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4 мая 2017, 12:41
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Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину
В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.
По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. …
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28 апреля 2017, 12:56
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«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
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26 апреля 2017, 03:32
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В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи
Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
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24 апреля 2017, 03:29
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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Трюком с поджогом ульяновского подростка заинтересовался следком
СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
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10 февраля 2017, 10:46