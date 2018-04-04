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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» 

4 апреля 2018, 07:02
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите выиграть призы от радиостанции «Русское Радио» в Самаре? Тогда приходите 11 ноября в ТРК «Космопорт».

В 12:30 здесь стартует грандиозный праздник, который для своих читателей проводит журнал «Телесемь». Вас ждет:

- фееричное шоу проекта «Барабаны Аше»,
10 ноября 2017, 05:10
В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
 
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
 

18 мая 2017, 01:54
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило 
21 апреля 2017, 09:16
Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли 
5 апреля 2017, 05:35
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.

Ребенок получил травму из-за ненадлежащего 
30 мая 2016, 10:35
В блогах: болельщики ФК

В блогах: болельщики ФК "Крылья Советов" получили призы

Пользователь социальной сети фейсбук Слава Чудо сообщил, что на базе футбольного клуба «Крылья Советов» игроки нашей команды вручили призы болельщикам, которые стали победителями конкурсов. Станислав Драгун передал 44-килограммовый мешок картофеля Андрею Матренину, угадавшему точное количество болельщиков, поддержавших "Крылья Советов" 
1 октября 2015, 09:22
На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!

На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!

С 10 по 16 августа - неделя Клода Моне. 1 день – 1 картина.
 
В понедельник название полотна великого импрессиониста быстрее всех отгадала Ольга Христафорова. Впереди еще четыре дня, и у тебя есть все шансы оказаться первым!
 
Прояви эрудицию и выиграй 3 
11 августа 2015, 12:09
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