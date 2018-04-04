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Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
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4 апреля 2018, 04:27
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
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3 апреля 2018, 05:15
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Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре
В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.
«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, …
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3 апреля 2018, 04:40
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Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!
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10 ноября 2017, 05:10
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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
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18 мая 2017, 01:54
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В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
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21 апреля 2017, 09:16
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35
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DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!
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31 марта 2017, 03:05
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В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе
Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.
Ребенок получил травму из-за ненадлежащего …
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30 мая 2016, 10:35
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В блогах: болельщики ФК "Крылья Советов" получили призы
Пользователь социальной сети фейсбук Слава Чудо сообщил, что на базе футбольного клуба «Крылья Советов» игроки нашей команды вручили призы болельщикам, которые стали победителями конкурсов. Станислав Драгун передал 44-килограммовый мешок картофеля Андрею Матренину, угадавшему точное количество болельщиков, поддержавших "Крылья Советов" …
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1 октября 2015, 09:22
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На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!
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11 августа 2015, 12:09