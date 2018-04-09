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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани

Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.

Стоит отметить, 
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В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецком Бундесвере полным ходом идет разработка специальной формы для беременных женщин-военнослужащих. Ее начали испытывать еще в мае прошлого года. За это время девушки успели опробовать 500 вариантов обмундирования. И если повседневная одежда им пришлась вполне по вкусу, то полевая 
2 апреля 2018, 06:41
Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.

Во время выяснения его 

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Самарские призывники будут служить учеными

Самарские призывники будут служить учеными

Среди самарских призывников выявили двух одаренных парней, которые будут служить в армии в научной роте. Об этом 14 апреля сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Всего по итогам весенне-летней призывной кампании на службу в ряды ВС призовут 3500 молодых 

14 апреля 2017, 03:03
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход 

27 марта 2017, 03:30
В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании

В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании

В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании, которая длилась с начала октября до конца декабря. За это время из региона в разные войска во все уголки страны отправили около двух с половиной тысяч человек. В том числе 15 уехали 

12 января 2017, 04:25
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