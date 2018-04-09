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В Кремлевский полк отправятся служить трое новобранцев из Сызрани
Сразу троих призывников из Сызрани готовят к отправке в элитное подразделение вооруженных сил страны — Кремлевский полк. Имена новобранцев пока не раскрываются. О них известно только то, что они являются выпускниками техникума и вуза, сообщает КТВ-Луч.
Стоит отметить, …
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9 апреля 2018, 11:13
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В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных
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2 апреля 2018, 06:41
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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области
В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально …
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2 апреля 2018, 06:09
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.
Во время выяснения его …
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28 февраля 2018, 10:33
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Самарские призывники будут служить учеными
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14 апреля 2017, 03:03
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Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ
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27 марта 2017, 03:30
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В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании
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12 января 2017, 04:25