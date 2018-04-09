Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.

Во время выяснения его …