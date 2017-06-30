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За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут
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30 июня 2017, 05:48
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Самарские чиновники обложили данью детский сад
В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного …
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30 июня 2017, 11:58
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Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело
Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 …
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29 июня 2017, 03:23
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Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ
С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги …
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28 июня 2017, 10:30
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Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно
Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не …
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23 июня 2017, 02:04
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В Тольятти нашли экстремистскую организацию
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16 июня 2017, 01:57
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Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке
В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено …
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7 июня 2017, 12:30
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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям
Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а …
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31 мая 2017, 11:38
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Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину
Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 …
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19 апреля 2017, 05:17
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18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину
Во вторник, 18 апреля, суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину. Напомним, его обвиняют в получении взятки якобы за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
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17 апреля 2017, 12:07
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Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку
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17 марта 2017, 07:20
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В Самаре стартовал уголовный процесс над бывшим депутатом гордумы
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18 июля 2016, 05:29