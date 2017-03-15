Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
Сейчас работа есть лишь у каждого третьего. Работодатели не стремятся устраивать к себе людей с ограниченными возможностями здоровья. С другой стороны, и сами инвалиды предпочитают довольствоваться положенными им пособиями.
|
10% жителей Самарской области - инвалиды
В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности …
|
15 марта 2017, 07:40
|
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
|
13 марта 2017, 06:54
|
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
|
13 декабря 2016, 05:31
|
В Самаре работает пилотный проект "Социальное такси"
Практически каждый десятый житель Самары имеет инвалидность. В этом году для таких людей запустили пилотный проект "Социальное такси".
|
8 декабря 2016, 05:20
|
3 декабря мир отметит Международный день инвалидов
|
2 декабря 2016, 06:23
|
62 тысячи самарцев уволились с работы во 2 квартале 2016 года
|
24 августа 2016, 04:35
|
Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%
|
27 июня 2016, 02:39