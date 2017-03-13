Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
В Самарской области сейчас 236 тысяч инвалидов. Безбарьерная среда для них создается в рамках одноименной программы. Устанавливаются пандусы, организуются отдельные парковочные места. Оснащается и общественный транспорт, рапортуют на заседании профильной комиссии чиновники. За последние 5 лет только в Самаре приобретено 125 низкопольных автобусов, 28 трамваев и 55 троллейбусов. Тем не менее, только 37% регионального парка имеют необходимое оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оставляет желать лучшего и оснащение станций метро. Доступна для инвалидов, по словам представителей горадминистрации, только одна - Алабинская.
Олег Яхин, зам. руководителя департамента транспорта Администрации г.о. Самара:
- Остальные 9 станций спроектированы в 70-х годах, и технические характеристики данных станций не позволяют обеспечить в настоящее время доступность инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также с нарушением умственного развития.
Евгений Печерских, председатель правления общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»:
- Хоть один случай назовите, когда воспользовались вот этой услугой доступности станции Алабина. Невозможно воспользоваться, потому что установленные там подъемники организации "Белка" нефункциональны, особенно в зимнее время.
Сложности с перевозкой инвалидов есть и на коммерческом транспорте, рассказывают общественники: "Бывает, что маршрутные такси без кнопки оповещения об остановке. И глухие не могут оповестить. Поэтому очень часто проезжают свою остановку".
Сергей Калинин, замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
- Кнопка оповещения заводом-изготовителем не предусмотрена при изготовлении транспортного средства. Необходимо вмешиваться во внутреннюю систему транспортного средства, в электрику, на что некоторые перевозчики не идут, чтобы гарантия продолжалась. При обновлении подвижного состава, когда тот или иной маршрут выставляется на конкурс, требование это прописывается.