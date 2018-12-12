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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу 
12 декабря 2018, 10:16
В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. 
 
По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в 
12 декабря 2018, 09:02
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
На мусоре можно заработать 20 млн рублей

На мусоре можно заработать 20 млн рублей

Мэрия Самары объявила тендер на выполнение работ по сбору и вывозу отходов с мест несанкционированных свалок. Цена контракта - 20 млн рублей. По информации на сайте госзакупок, исполнитель обязан собрать в мешки мусор на площади 100 тысяч квадратных метров, вручную 

6 июня 2013, 03:32
В Самаре может повыситься квартплата

В Самаре может повыситься квартплата

На рынке сбора и вывоза мусора в Самаре появится монополист. С пятницы все 1600 городских контейнерных площадок переходят на баланс муниципального предприятия "Жиллидер", которое в том числе вывозит отходы. Руководит компанией Алексей Воеводин. Ранее компания занималась этим наравне с целым 

15 февраля 2013, 10:41
Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг

Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг

Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг. В ближайшее время депутаты Самарской губдумы намерены обратиться в федеральное минрегионразвития с просьбой внести соответствующее изменение в Жилищный кодекс России. Предложение уже одобрили члены комитета областного парламента по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии 

19 декабря 2012, 02:04
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