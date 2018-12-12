Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако договоров с большинством перевозчиков и управляющих компаний до сих пор нет. Эксперты опасаются, если и дальше так пойдет, вывозить ТБО в январе будет просто некому.
С 1 января 2019 года Самарская область должна перейти на новую систему обращения с отходами. Теперь полностью отвечать за сбор и переработку мусора будет региональный оператор - компания «ЭкоСтройРесурс». Однако из-за сжатых сроков и жестких условий регоператор просто не успевает заключить договора с перевозчиками и управляющими компаниями. Сейчас ясность есть только по Тольятти и Сызрани, это 30% территории области. По всем остальным участкам, включая Самару, ответственных нет. Главный вопрос - сможет или нет «ЭкоСтройРесурс» договориться с уже существующими игроками.
- Поэтому если всё останется как есть, например, в той же Самаре, чтобы каждая компания, которая обслуживала тот или иной район, ту или иную территорию будет здесь же работать, значит, будет всё хорошо. Если что-то будет меняться, возникнет какое-то распределение, будут приходить новые игроки, то могут возникать определенные вопросы - сможем ли мы с 1 января быстро всё это перестроить? Действительно, это же надо контейнеры снять, затем кто-то должен их поставить. Есть ли у новой компании, которая придет, транспорт? Мы не знаем, - сказал заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.
Есть вопросы и по поводу того, сможет ли региональный оператор договориться с управляющими компаниями и отправить квитанции на оплату всем жителям области.
- Соответственно, вопросы в связи с тем, что сроки достаточно сжатые, регоператора выбрали недавно, успеет ли он со всеми заключить договора и выставить счета, чтобы получить деньги. Вот здесь второе опасение - сможет ли регоператор вовремя собрать всё деньги, чтобы расплатиться за услуги с транспортной компанией, с переработчиком, с захоронением, - отметил заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.
Если всё это не будет сделано до Нового года, то в большинстве районов может возникнуть ситуация, когда за мусором просто некому будет следить.
- К сожалению, мы 1 января можем увидеть по итогам пустые контейнерные площадки без контейнеров, при этом, наверное, наполненные мусором, потому что люди, конечно, их понесут туда. К сожалению, эта картина, я думаю, может случиться на территории Самарской области в некоторых муниципальных образованиях, - рассказал сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
При этом окончательно не утвержден и тариф на услуги регоператора. Пока он составляет в первом полугодии 598 рублей, во втором - 627. Сюда уже заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду. Если всё останется как есть, то платеж в месяц одного горожанина составит 117 рублей. За трех человек придется отдать уже 351 рубль.
- Тариф увеличивается в 7 раз! При этом в 7 раз ничего не улучшится. И даже смешно об этом говорить, что произойдет какой-то переход на какие-то нано-технологии, в результате которых этот мусор там будет каким-то образом исчезать в 10 раз быстрее, а взамен жителям будут шампунем мыть, к примеру, тротуары. Этого же не будет, - уверен депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
С подобными проблемами уже столкнулись и другие регионы. Так, в Оренбургской области пока даже не известны предварительные тарифы на вывоз мусора. Более того, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе уже перенесли реформу на 2022 год. Нельзя исключать , что подобный сценарий повторится и в Самарской области. В эту пятницу в губернской думе состоится расширенное заседание, где еще раз обсудят все эти проблемы.