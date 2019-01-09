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Материалы по теме:

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
Подростки потоптались и

Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре

Самарцы обсуждают в соцсетях поведение двух девочек-подростков. Очевидец разместил фотографии, на которых видно, как одна из них сидит и ходит, а вторая - прислоняется и почти лежит на топиарной фигуре в виде мяча и бутсы в аэропорту "Курумоч". Скорее всего, 
13 июля 2018, 02:40
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток в самарском аэропорту «Курумоч» бил все рекорды. По подсчетам представителей воздушной гавани, с 11 июня «Курумоч» обслужил 349,5 тысяч пассажиров. Причем, более 224 тысяч из них воспользовались внутренними линиями, а 104,8 тысяч — 

11 июля 2018, 12:00
Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

В пятницу ночью, в 4:05 6 июля из самарского аэропорта «Курумоч» вылетел самолет в Барселону. Он должен был отправиться в путь еще в 12:45 в четверг, 5 июля. В общей сложности, задержка вылета составила 15 часов 30 минут.

В 
6 июля 2018, 12:04
Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. 
25 ноября 2017, 03:57
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