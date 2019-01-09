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Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
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9 января 2019, 06:03
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В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
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9 января 2019, 05:35
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14
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Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре
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13 июля 2018, 02:40
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Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
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11 июля 2018, 12:00
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Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону
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6 июля 2018, 12:04
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Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута
Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. …
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25 ноября 2017, 03:57