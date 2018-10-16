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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и 
16 октября 2018, 01:16
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали 
1 сентября 2018, 10:11
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

В пятницу, 13 июля, в Самарской области произошла серьезная авария. На федеральной трассе М-5 в районе Сергиевска легковая машина врезалась в идущий впереди нее большегруз. В результате столкновения травмы получили четыре человека, которые в момент ДТП находились в салоне автомобиля. 
13 июля 2018, 10:35
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.

«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет 

20 апреля 2018, 12:57
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
Нововведение, по замыслу чиновников ведомства, даст возможность транспортным средствам выделяться в потоке и 

16 августа 2017, 09:06
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