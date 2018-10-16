Серьезные проблемы компании "Ратэк" докатились и до Самары. Это одна из крупнейших транспортных организаций России, имеющая более 120 филиалов по России и Казахстану. На рынке грузоперевозок она уже 20 лет, с 1998 года, о чем гордо сообщается на логотипе организациии. Впрочем, ни солидный стаж работы, ни когда-то, если верить сайту, безупречная репутация "РАТЭКА" этой осенью не уберегли клиентов от массовой потери своих грузов. Люди искали их в течение нескольких месяцев, в интернете за это время были организованы десятки чатов. Оказалось, что посылки не могут найти десятки тысяч отправителей по всей стране. Получателям их так и не доставили.
Накануне появилась информация о том, что 15 октября склад "Ратэка" в Самаре будет выдавать грузы с 10 утра до часу дня, но якобы за некоторые из них придется доплатить. Заходя в самарский офис одного из старейших грузопервозчиков России - компании "Ратэк", на улице Мальцева, мы сразу включили камеру. На случай, если нас остановят и не разрешат снимать. Впрочем, никого, кроме охранника, внутри здания не оказалось. Темно, тихо, все помещения опечатаны, и символичный свет в конце тоннеля - для тех, кто не теряет надежды все-таки найти свои грузы, за отправку которых "Ратеку" были перечислены немалые деньги.
Людмила Райкова приехала в Самару из Ульяновска. Специально за своей посылкой, которую она отправила дочери и внучке в Якутию еще в августе. Детские вещи, школьные тетради, многочисленные дачные заготовки и овощи.
- Они должны были доставить посылку 16-20 сентября на место назначения. К этому времени дочка поехала и узнала, что они обанкротились. Я стала звонить на «горячую линию», все телефоны были отключены. Кое-как я дозвонилась, мне сказали, что наш груз из Ульяновска попал в Самару и до сих пор лежит здесь. В интернете была заметка на их сайте, что сегодня будет открыт склад, мол, приезжайте, выкупайте свои посылки. То есть за 3000 рублей нам сейчас отдадут нашу же посылку. Я возмущалась, но нам объяснили, что хозяин склада, где все хранится, со всех нас, попавших с «Ратеком», снимает эти деньги за аренду склада, - рассказала жительница Ульяновска Людмила Райкова.
Оказалось, выдача грузов производится в соседнем складском помещении. По дороге Людмила рассказала, что заплатила за саму посылку 2600 рублей, еще почти 2000 потратили на бензин, чтобы добраться из Ульяновска до Самары, а потом обратно. Едва съёмочная группа "ТЕРРЫ" оказалась у входа на склад, все работы там сразу были приостановлены, двери закрылись без каких-либо объяснений.
- Нам груз забрать надо, вон они видят в камеру же. Ну мы что, зря приехали с Ульяновска?! - возмущается мужчина.
Этот молодой человек прилетел специально из Москвы. Он не стал афишировать свою персону, но рассказал, что его компания 2 месяца назад отправила в Самару крупную партию спецодежды. Но адресат груз так и не получил.
- Груз не можем найти уже месяц. Груз отправили, а забрать уже не смогли. Цена вопроса — сотни тысяч рублей. Общий вес — около 400 кг, - пояснил житель Москвы Вадим.
У входа на закрывшийся склад выстроилась очередь.
- У нас интернет-магазин, мы рассылаем грузы по России, отправили через ТК "Ратэк". У нас 5 грузов на сумму примерно 30 000 рублей, - пояснили сотрудники ООО «Автодизайн».
Чтобы выдача грузов возобновилась, камеру нам на время пришлось убрать. Как выяснилось, брать деньги с клиентов за такую услугу больше никто не рискнул, что не удивительно - это незаконно. Позже получить комментарии получилось только через дверь.
- Я не представитель "Ратэка", я не уполномочен с Вами общаться. Спросите у "Ратэка", хотят они общаться с вами? Нет "Ратэка" больше, не существует его, понимаете? Ищите руководство в Новосибирске, - ответили на вопросы корреспондентов.
Ни в Новосибирске, ни в каком-либо другом городе (а у "Ратэка" в общей сложности 120 филиалов) получить комментарии не удалось. По всем телефонам работает автоответчик. Если верить многочисленным чатам в интернете, аналогичные проблемы с выдачей грузов в Нижнем Новгороде, Кирове и Владивостоке. И это как минимум. Обезопасить себя от таких ситуаций, по словам юристов, крайне сложно. Компания "Ратэк" работает на рынке грузоперевозок с 1998 года. Имеет солидный интернет-сайт. В данном случае всем недовольным юристы рекомендуют идти в суд.
- Все свои требования надо изложить в письменном виде, назвав это претензией на имя директора данной организации, - пояснила адвокат палаты адвокатов Самарской области, член коллегии адвокатов №10 Екатерина Корнеева. - Документ пишется в 2 экземплярах... Если все офисы компании опечатаны, тогда надо написать ту же самую претензию и направить ее почтой на последний известный адрес. Подождать 30 суток, вам вернется обратно, но таким образом вы соблюдаете порядок досудебного урегулирования спора. Дальше обращаемся в суд или по месту исполнения договора.
По данным реестра налоговой службы, ООО "Ратэк" трижды было ликвидировано и потом снова появлялось. В апреле 2018-го ее директор был дисквалифицирован налоговиками. При этом официальных данных о банкротстве транспортной компании на спецпорталах пока нет. "ТЕРРА" будет следить за развитием событий.