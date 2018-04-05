9
44
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, произошел пожар на Волге – на территории судоремонтного завода на улице Белорусской загорелся танкер «Волгонефть». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 12:41, рассказали в МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров, площадь самого судна – 
5 апреля 2018, 02:18
Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый 
5 апреля 2018, 10:47
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы 

22 марта 2018, 02:49
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

1 октября в Самаре завершилась работа городских фонтанов, сообщает мэрия. В течение текущей недели специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" планируют подготовить объекты к консервации. В этом году пробный запуск фонтанов традиционно был приурочен к общегородскому субботнику, который прошел 22 апреля, а уже 

2 октября 2017, 04:46
Фонтан в центре Самары украшают новой мозаикой

Фонтан в центре Самары украшают новой мозаикой

Осенью завершится ремонт двух самарских фонтанов. Один из них находится на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Другой - в сквере «30 лет Победы» недалеко от площади Славы. Напомним, вокруг реставрации последнего разгорелся скандал. Пользователи интернета писали, что вместо смальты, которой был 

31 августа 2017, 02:27
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
Все фонтаны Самары выключат 30 сентября

Все фонтаны Самары выключат 30 сентября

Сезон фонтанов в Самаре завершается 30 сентября. Все объекты отключат и законсервируют до весны 2017 года.

1 октября в Самаре перестанут работать фонтаны, передает «Самарская газета». Их начнут готовить к консервации: спустят воду и выполнят проверку оборудования перед зимним перерывом. Обычно 

29 сентября 2016, 01:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх