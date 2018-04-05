Уже 21 апреля в Самаре проведут пробный запуск всех городских фонтанов. Напомним, в этот день в областной столице состоится общегородской субботник. Планируется, что в постоянном режиме городские фонтаны начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в областном центре будут функционировать 39 водных архитектурных сооружений.
«Спецремстройзеленхоз» проводит инвентаризацию городских фонтанов, их текущую подготовку к пуску», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.
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