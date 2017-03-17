7
30
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888888P   .d8888b.    .d8888b.   8888888b.   8888888           
 888   Y88b        d88P   d88P  Y88b  d88P  Y88b  888   Y88b    888             
 888    888       d88P    Y88b. d88P       .d88P  888    888    888             
 888   d88P      d88P      "Y88888"       8888"   888   d88P    888     .d88b.  
 8888888P"      d88P      .d8P""Y8b.       "Y8b.  8888888P"     888    d8P  Y8b 
 888           d88P       888    888  888    888  888           888    88888888 
 888          d88P        Y88b  d88P  Y88b  d88P  888           888    Y8b.     
 888         d8888888888   "Y8888P"    "Y8888P"   888         8888888   "Y8888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонились от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонились от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных денег с пластиковых карт может подорожать

Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать, пишут "Ведомости". Visa первой из платежных систем разрешила банкам вводить для клиентов комиссии за обналичивание денег. Ранее это было запрещено. Как правило, сейчас владельцы банкоматов делают снятие наличных в своих терминалах бесплатным, а 

17 марта 2017, 05:21
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Владельцы самарского торгового центра «Караван» в деле признания своих площадей заводскими цехами дошли до Верховного суда. Судебное противостояние коммерсантов с Управлением федеральной налоговой службы началось в феврале прошлого года. Фискалы доначислили бизнесу земельный налог, выставив штрафы и пени на несколько 

17 марта 2017, 12:01
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи

Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи

Кадровые перестановки в самарском филиале одного из крупнейших розничных банков ВТБ 24. Новым управляющим стала Зарина Плукчи, до этого почти год работавшая в статусе «и. о». Прежний руководитель - Дмитрий Лысов ушел с должности по семейным обстоятельствам. Объявлено, что в 

13 марта 2017, 12:40
Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
Такие технологии успешно применяются различными финансовыми учреждениями, однако полученные клиентами пароли и 

9 марта 2017, 03:29
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
В банках России официально разрешат семейные счета

В банках России официально разрешат семейные счета

Россиянам разрешат открывать семейные счета. Соответствующие поправки одобрили в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пользоваться деньгами таких вкладов смогут, например, муж и жена, родитель и ребенок, взрослый совместно с пожилым родителем. Главный плюс здесь - не придется переводить 

21 ноября 2016, 04:20
Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

По объемам вкладов физлиц лидирует "АктивКапитал банк", на его счетах лежит 20 миллиардов 775 миллионов рублей, на второй строчке "Газбанк" с показателем 17 миллиардов 825 миллионов, на третьей - "Кошелев-Банк", с цифрой 11 миллиардов 608 миллионов рублей.
Самый большой кредитный 

17 ноября 2016, 05:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна