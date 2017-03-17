В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении и сбалансировать приток денежных средств на финансовые рынки. Согласно законодательству, налогом облагаются проценты по рублевым вкладам, если ставка превышает ключевую на 5 пунктов, и по валютным - с доходностью свыше 9% годовых.
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