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Материалы по теме:

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную 
19 октября 2018, 12:40
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

В Сызранском районе будут судить рыбака. Мужчина ловил рыбу с помощью сети, и на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления указанных водных животных».

По версии следствия, 28 августа 
19 октября 2018, 10:15
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

В Тольятти во время операции «Арсенал» у 57-летнего жителя частного дома по улице Первомайской нашли и изъяли патроны, а также различные инструменты. По словам мужчины, у которого ранее не было проблем с законом, он делал патроны для себя. Он знал, 
17 октября 2018, 05:34
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