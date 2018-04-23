9
31
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 по футболу «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА, первый на новом поле тестовый матч «Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) в рамках 35 тура первенства ФНЛ запланирован на субботу, 28 апреля. С 

23 апреля 2018, 04:17
Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 

23 апреля 2018, 03:33
Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в 
23 апреля 2018, 03:04
Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 23 апреля, стартует продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Самара Арена». Летом на этой площадке пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Первая пробная игра намечена на субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» 
23 апреля 2018, 09:57
Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы 

19 апреля 2018, 02:25
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, 

25 декабря 2017, 05:23
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх