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Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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23 апреля 2018, 04:17
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Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»
В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, …
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23 апреля 2018, 03:33
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Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»
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23 апреля 2018, 03:04
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Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»
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23 апреля 2018, 09:57
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Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару
В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося …
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21 апреля 2018, 06:00
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Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти
В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.
Попытка конкурентов …
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19 апреля 2018, 07:01
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Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»
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19 апреля 2018, 02:25
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28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»
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19 апреля 2018, 08:38
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ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД
Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
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25 декабря 2017, 05:23
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Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
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19 декабря 2017, 04:54