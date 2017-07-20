«Агентство по страхованию вкладов» объявило открытый аукцион по распродаже имущества признанного банкротом тольятинского Фиа-Банка. Общая стоимость активов, которые разделены на 1070 лотов, превышает 2,5 млрд рублей. Большая часть из них - почти 1 тысяча лотов - это права требований к физлицам на 880 млн рублей. Недвижимость представлена 45 предложениями на 1 млрд 770 млн рублей. Остальные лоты - это автомобили, банковское оборудование, офисная мебель и техника, банкоматы и товарный знак "ФИА Банк". Напомним, организация была лишена лицензии на деятельность в апреле 2016 года в связи с падением норматива достаточности капитала ниже минимального значения в 2 процента. В июле того же года банк признали финансово несостоятельным, началась процедура конкурсного производства. Управляющим утвердили АСВ. На сегодняшний день размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17 млрд рублей.
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Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк
Киев продлил санкции в отношении 30 российских банков, 12 из которых лишились лицензии, еще два реорганизованы, следует из списка на сайте президента Украины Петра Порошенко.
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил одобренный Советом национальной безопасности и обороны …
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18 мая 2017, 07:00
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ФИА-БАНК оценили на миллиард
Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
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21 апреля 2017, 03:40
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Кто покрывал «ФИА-Банк»?
«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.
По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 …
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18 апреля 2017, 01:20
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В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей
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13 февраля 2017, 01:02
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Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»
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24 ноября 2016, 11:11
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Минфин объявил распродажу российских алмазов
Минфин готовится к масштабной распродаже алмазов из Государственного фонда. Данная мера направлена на обеспечение оперативного финансирования дефицита федерального бюджета. По мнению экспертов, относительно высокие цены, сложившиеся сегодня на рынке, позволят выгодно реализовать камни. Тем не менее, из-за смены стратегии Россия …
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24 октября 2016, 01:49
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Предприниматель Владислав Кедало может стать банкротом
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18 июля 2016, 06:37
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ФИА-Банк банкрот
Арбитражный суд Самарской области в понедельник удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом Тольяттинского Фиа-Банка. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Как уже сообщала «ТЕРРА», с 8 апреля регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ФИА-Банка». В кредитное …
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5 июля 2016, 04:29
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Ипозембанк признан банкротом
«Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк) признан банкротом. Таким образом, арбитражный суд 63-го региона удовлетворил заявление Банка России, который 24 ноября прошлого года отозвал у кредитного учреждения лицензию.
Как говорится в сообщении регулятора, Ипозембанк неоднократно нарушал требования Федерального закона «О противодействии …
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20 февраля 2016, 02:37
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В России 25 января стартует распродажа «Киберпонедельник-2016»
25 января начнется онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2016». Это мероприятие станет 4-м по счету за последние три года. Пользователи смогут приобрести различные товары со скидками и бонусами. Организаторы акции убеждены: итоги 2016 года побьют ранее установленный рекорд по продажам.
В 2014 году трафик …
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21 января 2016, 07:53
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В России объявили большую распродажу гречки
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12 октября 2015, 02:49