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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк

Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк

Киев продлил санкции в отношении 30 российских банков, 12 из которых лишились лицензии, еще два реорганизованы, следует из списка на сайте президента Украины Петра Порошенко.
 
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил одобренный Советом национальной безопасности и обороны 
18 мая 2017, 07:00
ФИА-БАНК оценили на миллиард

ФИА-БАНК оценили на миллиард

Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
Аудит проводила "Профессиональная группа оценки". Рыночная стоимость имущества составила 1 миллиард 52 миллиона рублей, 

21 апреля 2017, 03:40
Кто покрывал «ФИА-Банк»?

Кто покрывал «ФИА-Банк»?

«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.

По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 
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В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в тольяттинском «ФИА-банке» недостачу имущества на 520 миллионов рублей. Речь идет в основном об автомобилях, технике, мебели и других материальных ценностях.
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13 февраля 2017, 01:02
Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»

Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»

Акция началась в полночь 24 ноября. По оценкам специалистов, всего в «Черной пятнице» примут участие порядка 500 магазинов и организаций. Приобрести со значительными скидками можно будет бытовую технику, ювелирные изделия, косметику и другие товары.
В российском сегменте Сети акция состоится 

24 ноября 2016, 11:11
Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин объявил распродажу российских алмазов

Минфин готовится к масштабной распродаже алмазов из Государственного фонда. Данная мера направлена на обеспечение оперативного финансирования дефицита федерального бюджета. По мнению экспертов, относительно высокие цены, сложившиеся сегодня на рынке, позволят выгодно реализовать камни. Тем не менее, из-за смены стратегии Россия 

24 октября 2016, 01:49
Предприниматель Владислав Кедало может стать банкротом

Предприниматель Владислав Кедало может стать банкротом

Межрайонная ИФНС России №19 подала иск о признании бизнесмена несостоятельным в связи с задолженностью по уплате налогов и сборов. Очередное заседание по делу назначено на 23 августа.

Напомним, Владислав Кедало с 2007 по 2013 годы занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". 

18 июля 2016, 06:37
ФИА-Банк банкрот

ФИА-Банк банкрот

Арбитражный суд Самарской области в понедельник удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом Тольяттинского Фиа-Банка. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Как уже сообщала «ТЕРРА», с 8 апреля регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ФИА-Банка». В кредитное 

5 июля 2016, 04:29
Ипозембанк признан банкротом

Ипозембанк признан банкротом

«Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк) признан банкротом. Таким образом, арбитражный суд 63-го региона удовлетворил заявление Банка России, который 24 ноября прошлого года отозвал у кредитного учреждения лицензию.
Как говорится в сообщении регулятора, Ипозембанк неоднократно нарушал требования Федерального закона «О противодействии 
20 февраля 2016, 02:37
В России 25 января стартует распродажа «Киберпонедельник-2016»

В России 25 января стартует распродажа «Киберпонедельник-2016»

25 января начнется онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2016». Это мероприятие станет 4-м по счету за последние три года. Пользователи смогут приобрести различные товары со скидками и бонусами. Организаторы акции убеждены: итоги 2016 года побьют ранее установленный рекорд по продажам.
В 2014 году трафик 
21 января 2016, 07:53
В России объявили большую распродажу гречки

В России объявили большую распродажу гречки

Министерство сельского хозяйства сообщает о перепроизводстве гречки российскими аграриями по итогам 2015 года. Собран урожай в 530 тысяч тонн, что на 25 процентов больше, в чем прошлом году. Исходя из того, что годовое потребление крупы населением страны составляет 480 тысяч 
12 октября 2015, 02:49
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