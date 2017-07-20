Министерство сельского хозяйства сообщает о перепроизводстве гречки российскими аграриями по итогам 2015 года. Собран урожай в 530 тысяч тонн, что на 25 процентов больше, в чем прошлом году. Исходя из того, что годовое потребление крупы населением страны составляет 480 тысяч …