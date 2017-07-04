Сегодня на заседании Государственной Думы России прошел правительственный час, в рамках которого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отчитался о работе своего министерства.

Было объявлено, что объемы торговли в России впервые за последние 16 лет упали на 10%. Сжатие потребительского …