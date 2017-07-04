Авторынок Самарской области начал оживать. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых машин в 63-м регионе за 5 месяцев этого года вырос на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Чтобы не потерять темпы, федеральное правительство объявило о новых мерах поддержки отечественного автопрома.
В этом году на поддержку отечественного автопрома российский бюджет потратит более 62 миллиардов рублей. С июля заработают новые стимулирующие меры Минпромторга. Для граждан интереснее всего две - по программе "Первый автомобиль" тот, кто ранее не владел легковушкой, сможет получить скидку в 10%. На такую же в рамках программы "Семейный автомобиль" могут рассчитывать родители с двумя малолетними детьми. Речь идет о машинах выпущенных на территории России и не дороже 1 миллиона 450 тысяч рублей. Участники рынка говорят, что программа полезна, но опасна - после ее отмены может снизиться спрос.
Дмитрий Шумихин, эксперт авторынка:
- Если уйдет программа господдержки, то обязательно снизится спрос это логично. Но не нужно забывать, что у производителей автомобилей есть свои программы . Они ничем не хуже государственных и иногда действуют в месте, что лучше для нас покупателей.
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Самарской области по итогам 5 месяцев 2017 года составил 17 тысяч 400 единиц. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2016 года. Отметим, что в прошлом году губернский авторынок сократился на 4%, поэтому нынешнее положение дел внушает оптимизм. С учетом роста стоимости полисов ОСАГО и КАСКО это положительно отразилось на страховом рынке.
Елена Малеванная, директор Самарского регионального филиала ООО «СК «Согласие»:
- Если мы говорим про ОСАГО то рост произошел примерно на 15%, если про КАСКО то рост меньше, примерно 2-3%. Некоторые банки уже принимают залог транспортного средства уже без страхования. КАСКО.
Сегодня средний размер автокредита в Самаре - 543 тысячи рублей. В 2015 году - на 140 тысяч меньше. Несмотря на рост стоимости машин и автокредитов, банкиры ждут увеличения продаж.
Зарина Плукчи, управляющий самарским филиалом банка ВТБ-24:
- Последний всплеск продаж был в 2010 году . Соответственно по истечении 5-7 лет, а это средний показатель использования автомобиля населением, возникает логическая повторная потребность в замене автомобиля. 1 21
Однако, по мнению аналитиков, стабильным этот рост может сделать только дальнейшее снижение ключевой ставки, а значит, и новое удешевление кредитов. Пока же продажам помогает государственное субсидирование процентной ставки в размере 6,7% годовых, которое действует до конца года.