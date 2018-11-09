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Материалы по теме:

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском 
9 ноября 2018, 12:04
В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

Стало известно,  что 9 ноября в областной столице перекрыли дорогу на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в районе дома № 72 по Алма-Атинской. Сейчас там ведутся земляные работы — на водоводе зафиксировали утечку. Напомним, что данный участок открыли буквально на 
9 ноября 2018, 11:47
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов

«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов

«АвтоВАЗ» перечислил в бюджет Самарской области 210 млн рублей налога на прибыль. Впервые за долгое время предприятие оказалось прибыльным, а не убыточным, и смогло заплатить налог. По итогам работы тольяттинского автоконцерна за 9 месяцев текущего года рыночная доля легковых автомобилей 
1 ноября 2018, 08:34
«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор 
31 октября 2018, 10:11
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, 
30 октября 2018, 11:11
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал  259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года 

3 октября 2018, 04:02
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
В Самаре подорожало жилье в новостройках

В Самаре подорожало жилье в новостройках

Средняя цена новостроек в Самаре выросла. Такие данные опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Его специалисты проанализировали более 1700 предложений в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности. Больше всего продается однокомнатных квартир - более 1000 объектов, 
16 августа 2018, 08:37
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