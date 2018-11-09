Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора