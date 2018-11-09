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Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»
Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском …
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9 ноября 2018, 12:04
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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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«АвтоВАЗ» перечислил Самарской области 210 млн рублей налогов
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1 ноября 2018, 08:34
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11
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Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, …
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30 октября 2018, 11:11
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
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3 октября 2018, 04:02
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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В Самаре подорожало жилье в новостройках
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16 августа 2018, 08:37