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Материалы по теме:

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с 

29 ноября 2017, 04:15
Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

В Сети появилось изображение самой последней версии бюджетного седана Volkswagen Ameo. По словам экспертов, это будет модификация Sport.
Как следует из снимков, новое исполнение Volkswagen Ameo станет, в частности, отличаться колесными дисками и крышей черного цвета. Есть и другие особенности. 

29 ноября 2017, 10:08
Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил 3,5-литровый двигатель

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил 3,5-литровый двигатель

Очередная версия Toyota Land Cruiser Prado получила новый мотор. На автоновинке установлен 280-сильный 3,5-литровый двигатель, рассказывают специализированные издания.
Эта модель уже доступна китайским автолюбителям. Двигатель объемом 3,5 литра уже опробован в модели Tacoma. По словам экспертов, российская вариация окажется несколько 

27 ноября 2017, 03:09
Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец 

24 ноября 2017, 04:59
В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями

Для автолюбителей, имеющих стаж вождения до 4 лет, хотят установить ограничения мощности эксплуатируемого транспортного средства. С такой инициативой выступила организация "Коллективная защита".
Свою идею активисты намерены вынести на рассмотрение кабмина. В частности, согласно задумке, для данной категории автовладельцев может быть 

24 ноября 2017, 02:21
В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

В РФ стартовали продажи Volkswagen Tiguan в версии Sportline

Корпорация Volkswagen анонсировала прием предзаказов в РФ на покупку кроссовера Tiguan в версии Sportline. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официальных представителей автопроизводителя.
Цена Volkswagen Tiguan Sportline начинается от 2,099 млн рублей. Спектр двигателей подразумевает турбодизель на 150 

22 ноября 2017, 04:51
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

 Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах.  Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota 

7 ноября 2017, 11:33
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Как установили российские эксперты, 12 автомобильных марок изменили стоимость своих машин во второй половине июня, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это объясняется как приходом новых моделей, так и изменением комплектаций.
Самые заметные изменения отмечены в линейке BMW. Ценники на 1-ю серию 

5 июля 2017, 03:31
«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

В Самарской губернии из десяти покупаемых легковых автомобилей семь – подержанных и только три – новых. Это выяснило Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в своем исследовании рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Проект охватывал первичный и вторичный рынки 

9 июня 2017, 05:55
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