К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% выше результата годичной давности.
Рынок продаж новых легковых автомобилей за 10 месяцев 2017 года, по данным «Автостата»:
1 место Москва - 168 тыс. экз.
2 место Московская обл. - 93 тыс.экз.
3 место Санкт-Петербург - 79 тыс.экс.
4 место Татарстан - 56,5 тыс. экз.
5 место Краснодарский край - 43 тыс.экз.
6 место Башкирия - 43 тыс. экз.
7 место Самарская область - 39 тыс. экз.
Самарская область по продажам новых авто в России занимает 7 место. С начала года реализовано почти 40 тысяч новых машин, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил 12 процентов. Главные причины подъема - стабильный рубль и разнообразные программы поддержки отрасли. Всего на них выделили 7,5 миллиардов рублей. Разделили бюджетные средства пополам - на кредитные легковые автомобили и на лизинговую коммерческую технику. По этим программам клиент получал 10% скидку при кредитовании. Продажи шли так лихо, что лимит в 7,5 миллиардов уже исчерпан.
Владислав Ларионов, заместитель директора по продажам салона "Автомир":
«Сейчас в ноябре у меня на 40% увеличились продажи по сравнению с октябрем в целом. Связано это, наверное, с отменой многих программ, очень серьезно выросли продажи по коммерческому транспорту из-за отмены субсидии в декабре. Сейчас у меня на выдачу порядка 14 пассажирских автомобилей и еще порядка 6 автомобилей коммерческих».
Если еще летом большая часть машин приобреталась в кредит, то сейчас народ активно несет живые деньги. Однако маржинальность дилеров все равно уменьшается - наценка на машину составляет от 2 до 5%. Теперь они стремятся больше зарабатывать, реализуя дополнительные опции и сервис.
В ноябре отечественные автодилеры обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить господдержку на 2018 год, в том числе по адресным программам, чтобы не допустить стагнации или даже падения рынка. Однако примут ли такие решения ввиду дефицитного бюджета, по оценкам экспертов, неизвестно. Это значит, стоимость машин увеличится, а рынок после всплеска 2017-го может опять упасть.
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