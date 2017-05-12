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Бункер S

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Материалы по теме:

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, 
21 апреля 2017, 07:22
У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

В Евросоюзе резко подскочили продажи автомобилей Lada. По итогам первого квартала 2017-го АвтоВАЗ сумел реализовать европейцам 1142 новые машины. Это на 63 процента больше, чем за тот же период годичной давности, информирует «Автостат».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году продажи 

20 апреля 2017, 12:55
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России

Российские эксперты составили рейтинг самых продаваемых в РФ моделей компании Renault. Сведения приводятся по результатам февраля 2017 года..
На данный момент объем реализации автомобилей Renault на нашем рынке увеличился на 5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В общей сложности 

31 марта 2017, 10:09
АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома

АвтоВАЗ и Renault представили в правительство России "совместный вариант" стратегии развития отечественного автопрома. Концерны предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт и субсидии на опытно-конструкторские работы. Они считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов - двухпедальных трансмиссий и двигателей 

31 января 2017, 02:59
Renault презентует линейку LCV

Renault презентует линейку LCV

По информации специализированного издания Carscoops, французская корпорация Renault собирается представить новый модельный ряд автомобилей LCV. Презентация пройдет на ближайшем автомобильном салоне в Брюсселе, которое начнет свою работу на днях.
Автолюбителям продемонстрируют такие модели как Master ZE, Kangoo ZE, а также 

20 января 2017, 02:59
В 2017 году в России появится новое поколение Renault Koleos

В 2017 году в России появится новое поколение Renault Koleos

Представители французской компании Renault заключили соглашение с российскими дилерами о начале поставок второго поколения кроссовера Koleos на рынок РФ. Обновленная версия премиального внедорожника появится в продаже в марте 2017 года.

Как сообщили представители компании Renault, автомобиль Koleos будет поставляться в Россию из 

17 декабря 2016, 07:11
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