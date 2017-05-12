По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре первых месяца года составила 19,4% (год назад – 18,5%). Всего за январь-апрель АвтоВАЗ продал 87 784 автомобиля, это на 7,7% больше, чем годом ранее – 81 527 авто.
Доля рынка АвтоВАЗ-Renault- Nissan в апреле подросла на 1,1% до 34,1% (год назад - 33%). Всего альянс продал 44 204 машины против 40 020 в апреле 2016-го. С января по апрель было продано 157 401 автомобиль (146 149 авто годом ранее). Доля рынка альянса за четыре месяца подросла на 1,6 процента до 34,8% (33,2% в прошлом году).
В числе самых продаваемых моделей – Lada Granta. И в апреле, и за январь-апрель модель заняла второе место. Несмотря на то, что продажи ее упали. За четыре месяца машин продали 26 120 (год назад – 28 781).
|
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа
В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.
Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не …
|
28 апреля 2017, 05:55
|
В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
|
27 апреля 2017, 10:11
|
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
|
27 апреля 2017, 09:25
|
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
|
24 апреля 2017, 01:41
|
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
|
21 апреля 2017, 07:22
|
У «копейки» - день рождения
Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
|
20 апреля 2017, 05:50
|
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа
|
20 апреля 2017, 12:55
|
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России
|
31 марта 2017, 10:09
|
АвтоВАЗ и Renault разработали стратегию развития российского автопрома
АвтоВАЗ и Renault представили в правительство России "совместный вариант" стратегии развития отечественного автопрома. Концерны предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт и субсидии на опытно-конструкторские работы. Они считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов - двухпедальных трансмиссий и двигателей …
|
31 января 2017, 02:59
|
Renault презентует линейку LCV
По информации специализированного издания Carscoops, французская корпорация Renault собирается представить новый модельный ряд автомобилей LCV. Презентация пройдет на ближайшем автомобильном салоне в Брюсселе, которое начнет свою работу на днях.
|
20 января 2017, 02:59
|
В 2017 году в России появится новое поколение Renault Koleos
Представители французской компании Renault заключили соглашение с российскими дилерами о начале поставок второго поколения кроссовера Koleos на рынок РФ. Обновленная версия премиального внедорожника появится в продаже в марте 2017 года.
Как сообщили представители компании Renault, автомобиль Koleos будет поставляться в Россию из …
|
17 декабря 2016, 07:11