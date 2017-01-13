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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное 

13 января 2017, 02:26
Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.

Ранее в руководстве полиции 
10 января 2017, 05:38
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей в результате допэмиссии акций. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Изначально планировалось разместить около 3 миллиардов 300 миллионов ценных бумаг, по факту эта цифра составила чуть более 2 миллиардов 904 миллионов штук или 

28 декабря 2016, 11:55
Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».

На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых 
27 декабря 2016, 02:02
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Об этом заявил в интервью изданию «Колёса.ру» президент АвтоВАЗа Николя Мор. Новинка будет запущена в производство на ижевской площадке летом 2017 года. Концепт Vesta Cross впервые был представлен в августе на Московском автосалоне. Конструкция автомобиля предусматривает увеличенный клиренс и более крупные 

21 декабря 2016, 02:47
Два месяца подряд в России наблюдается падение вторичного авторынка

Два месяца подряд в России наблюдается падение вторичного авторынка

В течение последних двух месяцев эксперты агентства «Автостат» наблюдают падение на вторичном рынке легковых автомобилей. По словам специалистов, темпы снижения продаж с каждым месяцем усиливаются. Так, в октябре было продано почти 470 000 машин с пробегом - это на 2,6% меньше, чем 

14 ноября 2016, 01:08
СМИ рассказали об ажиотажном спросе на iPhone 7 в РФ

СМИ рассказали об ажиотажном спросе на iPhone 7 в РФ

В РФ популярность iPhone7 оказалась в 2 раза выше, чем на гаджеты предыдущего поколения. О результатах первого дня продаж рассказали аналитики.
Только за первые 16 часов после начала продаж своих владельцев нашли в 2 раза больше экземпляров, чем в процессе 

26 сентября 2016, 11:27
Самарцы купили 27,6 тысячи автомобилей с начала года

Самарцы купили 27,6 тысячи автомобилей с начала года

В Самарской области по итогам восьми месяцев года реализовано 27600 автомобилей, сообщает «Автостат». Это на 8,5% меньше прошлогоднего показателя. В целом регион занимает 3,5% общероссийского рынка новых авто. Лидер, набравший 17% - Москва. При этом продажи машин в столице с 

22 сентября 2016, 05:46
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