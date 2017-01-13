АвтоВАЗ в минувшем году продал в России 266 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в 2015-м. При этом авторынок в стране сократился на 12%. В декабре доля Lada впервые превысила 20%, что на 3 пункта больше, чем годом ранее. На заводе подчеркивают, что достижение такого показателя стало возможно благодаря внедрению производственной системы «альянс прадакшэн вэй» и международных систем контроля качества на заводах в Тольятти и Ижевске. Кроме того, предприятию помогли меры госсподдержки по программам утилизации и трейд-ин.
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За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела
В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное …
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13 января 2017, 02:26
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%
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9 января 2017, 11:29
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Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей
Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …
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29 декабря 2016, 05:18
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АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей
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28 декабря 2016, 11:55
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Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа
В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».
На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых …
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27 декабря 2016, 02:02
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В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов
Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
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26 декабря 2016, 10:18
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Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей
Об этом заявил в интервью изданию «Колёса.ру» президент АвтоВАЗа Николя Мор. Новинка будет запущена в производство на ижевской площадке летом 2017 года. Концепт Vesta Cross впервые был представлен в августе на Московском автосалоне. Конструкция автомобиля предусматривает увеличенный клиренс и более крупные …
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21 декабря 2016, 02:47
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Два месяца подряд в России наблюдается падение вторичного авторынка
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14 ноября 2016, 01:08
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СМИ рассказали об ажиотажном спросе на iPhone 7 в РФ
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26 сентября 2016, 11:27
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Самарцы купили 27,6 тысячи автомобилей с начала года
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22 сентября 2016, 05:46