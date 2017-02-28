За 2 месяца 2017 года в Самарской области продано 6 тысяч 300 электронных полисов ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Отметим, что за весь 2016 год в 63-м регионе было заключено всего 2208 договоров Е-ОСАГО. Таким образом, объем продаж электронной автогражданки уже почти в 3 раза превысил прошлогодние показатели. Всего же в стране по данным РСА с 1 января по 21 февраля 2017 года страховые компании заключили более 355 тысяч договоров ОСАГО в электронном виде, тем самым превысив общий объем их продаж за 12 месяцев прошлого года. Напомню, что в 2016 году страховщики продавали электронные полисы «автогражданки» в добровольном порядке, а в 2017-м продажи через Интернет стали для них обязательными.