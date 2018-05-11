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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». 
11 мая 2018, 05:03
Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
11 мая 2018, 02:36
На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора 

8 мая 2018, 09:51
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит 

7 мая 2018, 09:01
Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники сообщили о проблемах с транспортом. Люди жалуются на то, что они не могут добраться до участков, расположенных в массиве Каменный Брод.

На ситуацию отреагировал глава города Сергей Марков. Он сообщил в своем "твиттере" о том, что на ближайшее время 

27 апреля 2018, 01:46
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»
 
Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности 
20 июля 2017, 10:37
Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
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