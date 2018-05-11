В Самаре в пятницу, 11 мая, поступила в продажу новая партия в 10 тысяч дачных транспортных карт. 2000 будут продавать в самарском метрополитене, 1500 в офисах «Транспортной карты», 4000 – в почтовых отделениях. Еще 2,5 тысячи карт – резерв. С девяти часов утра карты начали продавать по адресам: ул. А. Толстого, 135 и ул. М. Тореза, 67а. После 14:00, по сообщению мэрии, продажа должна начаться в метро. С 12 мая карты можно будет приобрести в отделениях Почты России.
«Для тех, кто еще не успел приобрести садово-дачные транспортные карты, до 13 мая проезд можно осуществить по льготному тарифу. Для этого требуется предъявить пенсионное удостоверение и/или социальную карту жителя Самарской области», - указано в сообщении.
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