Федеральный кабмин может ввести полный и бессрочный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Мораторий на торговлю подобным товаром был введен в Российской Федерации в конце 2016 года после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Первоначально ограничение действовало 30 дней, потом неоднократно продлялось. Эксперты отмечают, что мера дала результат. По данным Роспотребнадзора, количество алкогольных отравлений в 2017 году по сравнению с предыдущими снизилось практически на треть. Число летальных исходов сократилось почти в вдвое.
|
В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек
Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», …
|
26 октября 2017, 11:44
|
В России хотят перезапустить мораторий на продажу «фанфуриков»
В России могут вновь продлить запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции крепостью более 28 градусов, срок действия которого закончился 9 октября. На этом настаивают в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщают федеральные СМИ. Введенные после иркутской трагедии ограничения достигли …
|
11 октября 2017, 09:07
|
Самару освободят от фур
|
2 октября 2017, 09:54
|
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
|
12 июля 2017, 10:46
|
В России хотят ввести лимит на «Боярышник»
|
6 марта 2017, 02:21
|
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»
Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе …
|
1 марта 2017, 01:58
|
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции
|
25 января 2017, 02:39