8
21
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», 
26 октября 2017, 11:44
В России хотят перезапустить мораторий на продажу «фанфуриков»

В России хотят перезапустить мораторий на продажу «фанфуриков»

В России могут вновь продлить запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции крепостью более 28 градусов, срок действия которого закончился 9 октября. На этом настаивают в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщают федеральные СМИ. Введенные после иркутской трагедии ограничения достигли 

11 октября 2017, 09:07
Самару освободят от фур

Самару освободят от фур

На портале областного правительства опубликовано официальное постановление об ограничении для фур с полной массой более 8 тонн. Большегрузам будет запрещено ездить по Самаре с шести часов утра до 22 часов во время подготовки к ЧМ-2018, который начнется 14 июня следующего 

2 октября 2017, 09:54
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
В России хотят ввести лимит на «Боярышник»

В России хотят ввести лимит на «Боярышник»

Минздрав хочет ограничить продажу «Боярышника» двумя флаконами в одни руки. Ведомство подготовило проект приказа о новых правилах реализации спиртосодержащих лекарств. Документ находится на согласовании в Минюсте и может вступить в силу уже в марте. Чиновники считают, что подобной меры будет 

6 марта 2017, 02:21
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.

Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе 

1 марта 2017, 01:58
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.