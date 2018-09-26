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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Русское радио - 2018». В этом году на него поступило 3 миллиона заявок из всех городов вещания радиостанции. Из этого огромного количества потенциальных участниц отобрали 30 красавиц, которые и боролись за корону и 

1 июня 2018, 09:18
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре назван «Студент года – 2017»

В Самаре в «МТЛ Арене» 12 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Студент года». В этот раз в нем приняли участие более 400 человек. Из них отобрали 183 самых перспективных и талантливых. Распределили по 11 номинациям, в том 

14 ноября 2017, 03:11
Сроки подачи заявок на участие в массовой гонке «Лыжня России-2014» продлены до 8 февраля

Сроки подачи заявок на участие в массовой гонке «Лыжня России-2014» продлены до 8 февраля

Как уже сообщала «ТЕРРА», соревнования были перенесены со 2 февраля из-за сильных морозов. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2014» состоится 8 февраля.
 
Заявки на участие принимаются с 10:00 до 18:00 по телефону: 8(846) 950-19-73, e-mail: mishukova-e-a@rambler.ru.
 
В день старта, 

5 февраля 2014, 01:32
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