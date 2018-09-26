В Самаре продлен срок сбора заявок на участие в конкурсе «Студент года - 2018». Сделано это в связи с многочисленными просьбами от учащихся вузов и ссузов. Заявки принимаются до 29 сентября по адресу проспект Ленина, 3 (Самарский Дом молодежи).
Стоит отметить, что в этом году организаторы конкурса добавили несколько новых номинаций. Часть из них было решено разделить на отдельные для вузов и средне-специальных заведений, чтобы объективно оценить знания и навыки студентов. Остались и общие номинации для вузов и ссузов: «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года»; для ссузов: «Молодой профессионал года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческий лидер ссуза», «Спортсмен года ссуза»; для вузов: «Интеллект года», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года вуза».
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