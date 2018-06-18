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Материалы по теме:

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График 
18 июня 2018, 11:38
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы 

18 июня 2018, 10:58
Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Трансляции матчей ЧМ будут идти в 140 барах и ресторанах Самары

Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

14 июня 2018, 11:10
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

В Самаре объявлен тендер на подготовку проектной документации по строительству станции метро «Самарская». Начальная (максимальная) цена контракта – 185,12 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 июня, победителя должны объявить 22 июня. Работа должна быть выполнена в течение десяти 
30 мая 2018, 08:01
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