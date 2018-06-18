Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов ночи.
Напомним, фанфест на площади Куйбышева будет проходить с 14 июня по 15 июля. Ежедневно посетители площадки могут посмотреть на большом экране трансляцию матчей, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Вход на фестиваль болельщиков FIFA бесплатный.
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