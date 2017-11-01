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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область

Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область

В Самарской области второй раз за всю историю наблюдений зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Надзорные органы установили, что 8 животных погибли от этого вируса в селе Красноармейское. Напомним, эта болезнь безопасна для человека, но влечет неизбежную гибель как домашних свиней, 

30 октября 2017, 04:08
В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай 

15 мая 2017, 03:30
Кто ответит за чуму свиней?

Кто ответит за чуму свиней?

Виновными в распространении в нашем регионе африканской  чумы свиней, из-за которой пришлось усыпить  527 животных, признаны ветеринары  Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой  проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в 

11 мая 2017, 10:40
Подпустила чуму к Самаре: на женщину-ветеринара завели уголовное дело

Подпустила чуму к Самаре: на женщину-ветеринара завели уголовное дело

В Самарской области завели уголовное дело на женщину - ведущего ветеринара Хворостянского района. По версии правоохранителей, из-за её халатности в районе распространилась африканская чума свиней, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник.

Для здоровья людей это заболевание не опасно. 
4 мая 2017, 05:08
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