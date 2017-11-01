Африканская чума свиней снова проникла в Самарскую область В Самарской области второй раз за всю историю наблюдений зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Надзорные органы установили, что 8 животных погибли от этого вируса в селе Красноармейское. Напомним, эта болезнь безопасна для человека, но влечет неизбежную гибель как домашних свиней, …