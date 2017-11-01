В регионе случилась вторая за год вспышка африканской чумы свиней. В марте неизлечимый вирус бушевал в Хворостянском районе. Из-за этого там пришлось уничтожить все поголовье. Теперь чума свиней зафиксирована в селе Красноармейское одноименного района. На месте работает полиция и ветеринарные службы. Подворье Алексея Дешевых, где некогда умещалось до 30 свиней, хранились ульи и другой столь необходимый скарб, сейчас представляет собой пепелище. После обнаружения тут чумы свиней все пришлось сжечь, чтобы вирус не распространялся.
Алексей Дешевых, житель с.Красноармейское: «У меня одна была большая свиноматка, ждал до морозов, думал зарезать, повесить хоть в гараже или где, ну вот так вот получилось. Началась болезнь вот такая. Приехали, сделали анализ, подтвердился - африканская чума. Сараи все сжигать деревянные нужно. Железо, бетон обрабатываются, а здесь уже невозможно, поэтому все уничтожено. Очаг самого заболевания здесь, поэтому уничтожили и сарай».
В Красноармейском районе области из-за африканской чумы свиней уже погибли 8 животных в 4 хозяйствах. По периметру села установили ветеринарные посты. Вывоз мясной продукции отсюда запрещен, машины проверяются. Есть угроза заражения вирусом всего поголовья Самарской области, а это около 170 тысяч свиней. Для людей болезнь не опасна, но регион может лишиться своей свинины, привозная будет стоить гораздо дороже, чем сейчас.
Сейчас в карантинную зону входит практически вся территория села Красноармейское. Здесь в ближайшее время будут уничтожены все свиньи в личных подсобных хозяйствах. Это около 600 голов.
Это 2-й случай вспышки чумы в истории нашего региона. В марте 2017-го из-за этого уже уничтожили всех свиней Хворостянского района. По закону хозяевам животных полагается компенсация, но она обычно ниже рыночной стоимости мяса. В районе 100 рублей за килограмм живого веса.
Владимир Кооп, зам. руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области: «Им все компенсируют, у нас уже подобное было в Хворостянском районе - всем компенсировали все».
Для расследования причин вспышки африканской чумы создана специальная комиссия при правительстве региона. Среди первоочередных мер - контроль за численностью дикого кабана, который может быть переносчиком вируса. Именно по этой причине поголовье за минувший год с 4 тысяч штук пришлось снизить до 1200.
Вячеслав Лебедев, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области: «Постоянно осуществляется егерями обход, смотрят, нет ли павшего поголовья. Естественно, если такое произойдет, мы на анализ отправим ветеринарам».
Одна из наиболее вероятных версий появления вируса - ввоз зараженной продукции из других регионов. Например, из Саратовской области, где африканская чума губит свиней на протяжении всего года. По мнению экспертов, чтобы полностью решить проблему, надо ввести электронную маркировку абсолютно всех туш. Для этого придется менять законодательство, а это процесс долгий.