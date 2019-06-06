Изобретатель из Самары Алексей Чуркин объявил о закрытии резонансного проекта по созданию "Бесконечной флэшки". Flashsafe он пытался вместе со своей командой раскрутить за три года. Накануне молодой человек признал, что не достиг успеха и больше не может соревноваться с облачными платформами крупных IT-гигантов. Напомним, "бесконечная флэшка" стала известна на всю страну летом 2015 года, когда на образовательном форуме "Территория смыслов" аспирант Самарского технического университета Алексей Чуркин рассказал о ней Владимиру Путину. Президент пообещал молодому изобретателю, что сообщит о его проекте министру связи. Вскоре Чуркин стал обладателем президентского гранта размером в 250 тысяч рублей. Самарец заявил, что упустил момент в создании флэшки.
"Я признаю, что сам во всём виноват, нужно было уделять больше внимания команде, быть скромнее и не принимать неверные кадровые решения, поэтому прошу у всех прощения за свои действия", - написал Алексей на официальном портале "бесконечной флэшки".
Алексей пообещал взяться за новые проекты. Парень в течение долгого времени жил в США, теперь заверил, что намерен стать полезным у себя на родине.
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