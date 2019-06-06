Фестиваль 404 прошел в Самаре После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо …