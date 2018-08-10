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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
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10 августа 2018, 03:52
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя
Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио …
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7 августа 2018, 03:20
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Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта
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7 августа 2018, 10:56
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В Самаре построят очистные для ливневой канализации
В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых …
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3 августа 2018, 05:19
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В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
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31 июля 2018, 03:08
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В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
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30 июля 2018, 08:58
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В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»
Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве.
«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем …
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27 июля 2018, 06:01
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Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов
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27 июля 2018, 02:02
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Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости
Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.
Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла …
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26 июля 2018, 01:48
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Археологи нашли древнюю монету вора-карманника в Москве
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12 июля 2018, 10:15
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В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»
Интересную находку нашли археологи, работающие в Шотландии. При раскопках на территории Дирского аббатства ученые извлекли доску для древней настольной игры, которой увлекались викинги, сообщает газета The Scotsman.
Каменное приспособление служит полем для хнефатафла. Точные его правила специалистам неизвестны. Предполагается, …
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9 июля 2018, 10:58
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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04