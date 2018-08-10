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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых 
3 августа 2018, 05:19
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

В областной столице появится новая дорога-поперечник - улицу Авроры решено продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Проект трассы разработает за 2,325 млн рублей ООО «ОГК-Самара». Деньги на проведение работ выделит региональный бюджет. Проект должны подготовить до декабря этого года, а 
30 июля 2018, 08:58
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости

Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости

Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.

Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла 

26 июля 2018, 01:48
Археологи нашли древнюю монету вора-карманника в Москве

Археологи нашли древнюю монету вора-карманника в Москве

Довольно редкая находка попала на днях в руки московских археологов. На пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки специалисты нашли остро заточенную монету времен Екатерины II. Подобный инструмент использую воры для того, что резать ими карманы или сумки своих жертв.
12 июля 2018, 10:15
В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»

В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»

Интересную находку нашли археологи, работающие в Шотландии. При раскопках на территории Дирского аббатства ученые извлекли доску для древней настольной игры, которой увлекались викинги, сообщает газета The Scotsman.

Каменное приспособление служит полем для хнефатафла. Точные его правила специалистам неизвестны. Предполагается, 
9 июля 2018, 10:58
В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

Грандиозная находка: китайские крестьяне обнаружили клад весом в 400 килограммов, когда искали в земле лечебные коренья. Артефакты - старинные монеты лежали в огромном глиняном кувшине в одной из деревень на севере страны.

Специалисты считают, что большая часть из них датируется 
25 апреля 2018, 03:04
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