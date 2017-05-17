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Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

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В Самаре уберут памятник Чапаеву

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Напомним, скульптуру создали архитектор Иосиф 
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов

Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"

Самарская область на 23 национальной театральной премии "Золотая маска" была представлена в 13 номинациях. За победу в условиях жесткой конкуренции, а претендентов было 263, боролись две постановки самарского театра драмы и одна новокуйбышевской "Грани". В итоге жюри на самом высоком 

25 апреля 2017, 03:42
В блогах: детский сад на улице Фрунзе

В блогах: детский сад на улице Фрунзе

Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и 
23 декабря 2016, 11:09
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На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

Подрядчик утверждает, что материал прослужит долго. Реставрация фасадов проводится в рамках областной программы по подготовке к Мундиалю.
За 2016 год в порядок привели внешний облик 65 домов, которые расположены на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Работы обошлись бюджету в 270 миллионов рублей. 

14 декабря 2016, 04:51
Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация памятника истории и культуры на улице Самарской, где когда-то располагался ресторан "Аквариум", вышла на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены. Впереди - внутренняя отделка, реставрация внешних фасадов и заезд и размещение самарского театра кукол.

Век назад в этих залах гремели 

13 декабря 2016, 06:27
В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят 

5 октября 2016, 12:12
Самарская область на 2 дня стала центром российско-болгарских отношений

Самарская область на 2 дня стала центром российско-болгарских отношений

Знамя, вышитое монахинями самарского Иверского монастыря и ставшее символом сопротивления, было подарено болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны в 1877 году. По итогам которой и появилась Болгария как государство. Спустя столетие делегация, состоящая из политиков, историков и общественных деятелей, прибыла 
4 июня 2015, 12:29
В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

Фотоснимки с места происшествия опубликовал в «Живом журнале» блогер Владимир Сверкалов. По словам автора поста, инцидент произошел сегодня утром на въезде в Иверский монастырь. 

Фото: samara-ru.livejournal.com.
1 августа 2014, 10:06
В Самаре на колокольню Иверского монастыря установили новый купол

В Самаре на колокольню Иверского монастыря установили новый купол

Зазвонит по-старому. Восстановление колокольни Иверского женского монастыря близится к завершению. На неё водружен купол. Его вес - 8 тонн, высота вместе с крестом - 12,5 метра. Напомним, 65-метровая колокольня была разрушена в 1930 году, тогда же по решению Куйбышевского горсовета 

12 апреля 2013, 12:39
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