В Самаре проект ремонта Иверского женского монастыря подготовит компания "Парекс", говорится в сообщении на портале госзакупок. Федеральное ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» подвело итоги конкурса по определению проектировщика, который разработает документацию по проведению реставрации на данном объекте культурного наследия. ООО "Парекс", которое ранее делало проект реставрации Дома архиерейского подворья в Самаре, согласилось выполнить работы за 8 млн 300 тысяч рублей. Что на 4 млн меньше начальной цены. Средства поступят из федерального бюджета. Проект нужно сделать до 1 декабря.
По данным областного управления госохраны памятников, в находящемся на территории монастыря храме во имя Иерусалимской иконы Божьей Матери необходимо провести противоаварийные работы на кровле с восстановлением системы водостока, а также привести в порядок пол. Нужны реставрационные работы на усыпальнице Алабиных. В обновлении нуждаются и фасады зданий.
Напомним, женская религиозная община в Самаре была основана в 1850 году. Спустя 5 лет ее утвердил император Александр Второй. До революции Иверский монастырь считался одним из крупнейших религиозных ансамблей России, состоящий из 4 храмов, более 40 различных зданий и 2 кладбищ. Там проживало более 400 монахинь и послушниц. После восстановления монастыря в 1991 году от былого величия остались только Трапезный дом, храм, дом игуменьи, монастырские мастерские. Сейчас там живут почти 6 десятков монахинь.
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