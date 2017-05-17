Реставрация памятника истории и культуры на улице Самарской, где когда-то располагался ресторан "Аквариум", вышла на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены. Впереди - внутренняя отделка, реставрация внешних фасадов и заезд и размещение самарского театра кукол.

Век назад в этих залах гремели …