11
43
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888                 888b     d888  8888888888                     
                888                 8888b   d8888  888                            
                888                 88888b.d88888  888                            
 88888b.d88b.   88888b.    8888b.   888Y88888P888  8888888     888  888  88888b.  
 888 "888 "88b  888 "88b      "88b  888 Y888P 888  888         888  888  888 "88b 
 888  888  888  888  888  .d888888  888  Y8P  888  888         Y88  88P  888  888 
 888  888  888  888  888  888  888  888   "   888  888          Y8bd8P   888  888 
 888  888  888  888  888  "Y888888  888       888  8888888888    Y88P    888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Поспорил с компанией «Телетрейд» 
25 апреля 2017, 11:40
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

7 апреля 2017, 05:04
Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 

19 января 2017, 05:04
В Самаре появилось видео проекта реконструкции магистрали «Центральная»

В Самаре появилось видео проекта реконструкции магистрали «Центральная»

Появилась визуализация проекта магистрали «Центральная» в Самаре. Видео опубликовано на сайте правительства Самарской области. Региональные власти направили заявку в федеральный кабмин с просьбой выделить средства на его реализацию на условиях софинансирования. «Центральная» пройдет вдоль проспекта Карла Маркса и свяжет районы 

1 сентября 2016, 12:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна