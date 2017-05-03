Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выберет компанию, которая разработает транспортную модель по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района". Как сообщается на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 8 млн руб., источник финансирования - областной бюджет.
Согласно аукционной документации, в рамках проведения работ подрядчик должен будет обследовать транспортные потоки на территории зоны тяготения проекта, определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков и провести натурные обследования транспортных потоков. Также подрядчик должен разработать прогноз интенсивности движения по автомагистрали "Центральная" на 10- и 20-летний перспективные сроки. В зависимости от того, будет движение по магистрали платным или бесплатным, необходимо предложить варианты организации движения.
В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)" работа должна быть выполнена до 30 июня 2017 года.
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