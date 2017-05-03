Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.

Зал для …