С 1 января почти на 30 рублей вырастет стоимость проезда в вагонах третьего класса в электропоезде Самара - аэропорт Курумоч, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Теперь вместо 86 рублей билет будет стоить 115 рублей. Сразу в 1,5 раза - с 20 до 30 рублей - подорожает проезд на участке Самара – Ягодная (станция микрорайона Крутые Ключи).
Информации об изменении стоимости в вагонах 2-го класса пока нет. Сейчас она составляет 150 рублей. Цена детского проездного - 75 рублей. Напомним, электричку до Курумоча пустили в начале августа. Вагоны рассчитаны на 62 или 70 посадочных мест, оборудованы мягкими креслами и кондиционерами.
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