3
59
10
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре частично открыта для движения новая дорога из микрорайона Крутые Ключи в Кошелев-парк. Протяженность дороги - 6,5 километра. Пока открыта одна из двух полос, ширина каждой по семь метров.

Достроить трассу планируют в первом квартале 2017 года. По проекту она 

15 декабря 2016, 11:56
В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В мэрии приняли новое постановление о стоимости проезда для студентов и школьников. Документ подписали 18 ноября. Поездка в общественном транспорте для них с 1 декабря будет стоить 13 рублей. Безлимитная транспортная карта школьника будет стоить 500 рублей, на студенческую карту 

18 ноября 2016, 07:37
Мэрия Самары заплатит за проезд чиновников 5 млн рублей

Мэрия Самары заплатит за проезд чиновников 5 млн рублей

В Самаре потратят 5 млн рублей на доставку сотрудников мэрии до места работы и обратно. Торги на оказание услуг по перевозке объявил муниципальный «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения». Согласно техзаданию, с 9 января по 29 декабря 2017 года специалистов по 

14 ноября 2016, 02:42
Появилось фото маршрутки, сбившей 4 человек в Крутых Ключах

Появилось фото маршрутки, сбившей 4 человек в Крутых Ключах

Полиция опубликовала фото и подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Во вторник, 2 ноября, маршрутка Hyundai сбила четырех человек на улице Мира в микрорайоне Крутые Ключи. По уточненным данным, пострадали мужчина и три женщины, одна из них от полученных 
2 ноября 2016, 03:08
В Самаре автобус врезался в остановку и сбил трех людей

В Самаре автобус врезался в остановку и сбил трех людей

Маршрутный автобус врезался в остановку общественного транспорта и сбил людей в Крутых Ключах. По предварительной информации, ДТП произошло в среду, 2 ноября, в седьмом часу утра.

Авария случилась на улице Мира около дома №45. Сообщается, что микроавтобус Hyundai следовал 
2 ноября 2016, 09:48
В Самаре студенты смогут ездить в общественном транспорте за 15 рублей

В Самаре студенты смогут ездить в общественном транспорте за 15 рублей

С 1 ноября самарские студенты смогут ездить на общественном транспорте за 15 рублей. Информация об этом 25 октября опубликована на сайте мэрии Самары.

В продаже появятся транспортные карты на 20 и 40 поездок, которые будут стоить 300 и 600 рублей соответственно. 

25 октября 2016, 01:22

"Студфонд" решил разобраться с повышением стоимости проездных билетов в Самаре почти в 2 раза

Активисты встретятся с членами регионального правительства и городской администрации.
Напомним, с 1 октября проезд в общественном транспорте Самары подорожал на 2 рубля. С 550 рублей до 950 поднялась стоимость студенческих проездных билетов, с 450 до 750 школьных карт. На сайте 

5 октября 2016, 08:42
Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте обновленное расписание аэроэкспресса Самара – Аэропорт Курумоч.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с 3 октября на маршруте отменят два ночных рейса. Теперь из Самары в аэропорт и обратно ежедневно будет по 
27 сентября 2016, 11:51
Вокруг мест в детский сад в Крутых ключах разгорается конфликт

Вокруг мест в детский сад в Крутых ключах разгорается конфликт

Жители микрорайона Крутые ключи жалуются на педагогов местного детского сада, который считается одним из самых больших в стране. С сентября там резко уплотнили группы. Теперь в каждой вместо положенных по документам 25 малышей - до 45-ти. Родители детей к такому 

14 сентября 2016, 08:31
С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»

С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»

Две новые остановки появятся в графике электрички «Самара – Аэро» с 1 сентября. Она следует по маршруту Самара – аэропорт «Курумоч» - Самара. По многочисленным просьбам пассажиров, на линии появятся остановки Водинская и Старосемейкино, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. 
30 августа 2016, 11:34
В Самаре запустили аэроэкспресс в «Курумоч»

В Самаре запустили аэроэкспресс в «Курумоч»

От железнодорожного вокзала до аэропорта за 1 час 15 минут.  Сегодня, 2 августа, в первый рейс вышел первый аэроэкспресс Самара - международный аэропорт Курумоч.

Теперь ежедневно в обе стороны будут курсировать 8 поездов. По дороге четыре остановки: на станциях 
2 августа 2016, 05:10
В Москве на пассажиров электрички набросилась группа подростков с битами

В Москве на пассажиров электрички набросилась группа подростков с битами

В Москве на пассажиров электрички напала группа молодых людей, вооруженных битами и газовыми баллончиками. Электричка направлялась с Киевского вокзала в Апрелевку. Об этом, в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей происшествия.
В районе Солнцево группа из 8-10 человек 
20 января 2016, 08:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна