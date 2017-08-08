Россияне переходят с наличных на пластик В России за последние три года почти вдвое выросло число граждан, которые оплачивают покупки с помощью банковских карт. На сегодняшний день фактически треть населения предпочитает такой способ расчетов. Об этом говорится в отчете Национального агентства финансовых исследований. В настоящее время …