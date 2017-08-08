Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.
Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами из региональной казны.
По прогнозу Fitch, дефицит самарского бюджета по итогам года может составить не более пяти процентов. Эксперты связывают это с инвестициями в инфраструктуру в рамках подготовки к ЧМ-2018.
В ближайшие годы, не исключают в Fitch, городская казна может стать профицитной.
|
Самарская область вылетела из жилищного топа
По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и …
|
31 июля 2017, 11:50
|
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили
Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь …
|
28 июля 2017, 01:12
|
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
|
27 июля 2017, 04:20
|
В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
|
27 июля 2017, 03:51
|
Россияне переходят с наличных на пластик
|
27 июля 2017, 01:26
|
Как экономят россияне?
Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
|
20 июля 2017, 05:39
|
Самарские банки подвели итоги работы в июне
|
20 июля 2017, 01:48
|
Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров
|
20 июля 2017, 10:57
|
Сколько денег отнесли в самарские банки?
|
20 июля 2017, 09:35
|
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года
По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й …
|
19 июля 2017, 05:27
|
В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares
В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
|
10 июля 2017, 09:55
|
Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег
Анализ текущей ситуации экспертами Национального агентства финансовых исследований выявил, что наши граждане в настоящее время больше готовы расходовать на ежедневные нужды и не особо задумываются об откладывании денежных средств. Специалисты считают, что такое финансовое поведение можно объяснить выходом российской экономики …
|
6 июля 2017, 11:10