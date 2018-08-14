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Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова
Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и …
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14 августа 2018, 03:57
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре
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14 августа 2018, 02:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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6 августа 2018, 06:12
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук
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3 ноября 2017, 03:24