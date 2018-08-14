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Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня

Вечерний выпуск программы «Новости. Самара»: о чем мы расскажем сегодня

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет вечерний выпуск новостей. Обо всем, что произошло в губернии за 7 августа, вам расскажет ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Вот список основных тем:

- Ушел со второй попытки. Глава регионального минэкономразвития Александр 
7 августа 2018, 06:18
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». С основными событиями уходящего дня вас познакомит ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Главные темы:

- «Подушка безопасности» за 3 триллиона рублей. Зачем Минфин увеличивает суммы на закупку 
6 августа 2018, 06:12
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук

В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук

Румынская телеведущая частично обнажилась во время программы, демонстрируемой в прямом эфире, ошибочно подумав, что к ней в трусы забрался паук. Иллинка Виндичи известна по телевизионному проекту о моде, где дизайнеры и стилисты демонстрируют свои достижения.
В процессе общения с одной 

3 ноября 2017, 03:24
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