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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28
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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02