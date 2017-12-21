Виктор Сазонов победил на третьих выборах за две недели Спикер Самарской губернской думы возглавил региональную федерацию баскетбола.

Работа областной баскетбольной федерации получила высокую оценку экспертов. Поэтому ее президент Виктор Сазонов переизбран на новый срок. Это для него уже третья за две недели победа на выборах. Сначала в единый день …