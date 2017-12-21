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Материалы по теме:

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
В Самаре студентам снизили цены на проезд

В Самаре студентам снизили цены на проезд

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте для самарских студентов приостановлено. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановление главы 

17 ноября 2016, 05:26
Виктор Сазонов победил на третьих выборах за две недели

Виктор Сазонов победил на третьих выборах за две недели

Спикер Самарской губернской думы возглавил региональную федерацию баскетбола.
Работа областной баскетбольной федерации получила высокую оценку экспертов. Поэтому ее президент Виктор Сазонов переизбран на новый срок. Это для него уже третья за две недели победа на выборах. Сначала в единый день 

3 октября 2016, 03:01
Виктор Сазонов стал спикером Самарской губдумы в четвертый раз

Виктор Сазонов стал спикером Самарской губдумы в четвертый раз

Во вторник, 27 сентября, состоялось первое заседание Самарской губернской думы нового созыва. Председателем областного парламента снова избрали Виктора Сазонова. Он занимает пост спикера в течение последних 15 лет. Сазонов стал председателем думы в четвертый раз.

Напомним, по итогам выборов губдума обновилась 

28 сентября 2016, 11:27
Виктор Сазонов стал единственным кандидатом от

Виктор Сазонов стал единственным кандидатом от "Единой России" на пост спикера губдумы

Кандидата партии определили путем тайного голосования на внеочередной конференции регионального отделения "Единой России". Мероприятие проходит в Международном институте рынка. Выбирали между Виктором Сазоновым и Виктором Воропаевым. Голосовали 186 представителей 45-местных отделений "Единой России". Большинство участников конференции в ходе тайного голосования выразили 

27 сентября 2016, 04:05
Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества

Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества

Около двухсот домов в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самары почти на сутки остались без света. Отключение произошло во вторник, 10 сентября, в 17:27.

Елена Лапушкина, глава администрации Железнодорожного района г.о. Самара:
- Питающий кабель от завода «Рейд-1» вышел из строя. 

11 сентября 2013, 04:39
Администрацию Железнодорожного района Самары возглавила Елена Лапушкина

Администрацию Железнодорожного района Самары возглавила Елена Лапушкина

Сегодня, 12 июля, администрация Железнодорожного района Самары обрела руководителя. Мэр города Дмитрий Азаров представил коллективу нового начальника - Елену Лапушкину. Около месяца она работала в должности главы района с приставкой и.о. До этого - одним из заместителей прежнего руководителя районной 
12 июля 2013, 03:21
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