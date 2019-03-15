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На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», …
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15 марта 2019, 08:44
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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
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11 марта 2019, 11:34
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«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега
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11 марта 2019, 11:07
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В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине
Самарский клуб "Крылья Советов" рассказал в "Твиттере" про фаната из Колумбии, который после чемпионата мира по футболу вытатуировал себе карту России на всю спину. Самарскую область он отметил отдельно. "Самара — великолепный город! В уходящем году я не мог …
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18 января 2019, 09:17
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками
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20 июля 2018, 01:29
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Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
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16 июля 2018, 02:04
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