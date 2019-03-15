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Материалы по теме:

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», 
15 марта 2019, 08:44
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. 

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих 
15 марта 2019, 04:11
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из 
11 марта 2019, 11:34
«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

В воскресенье, 10 марта, жители дома № 110 по улице Молодогвардейской в Самарском районе областной столицы испытали шок и оказались буквально в снежной ловушке. Примерно в 18:00 с крыши жилой двухэтажки обрушилась огромная глыба из снега и льда и перегородила 
11 марта 2019, 11:07
В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине

В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине

Самарский клуб "Крылья Советов" рассказал в "Твиттере" про фаната из Колумбии, который после чемпионата мира по футболу вытатуировал себе карту России на всю спину. Самарскую область он отметил отдельно. "Самара — великолепный город! В уходящем году я не мог 
18 января 2019, 09:17
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
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