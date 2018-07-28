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В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото
Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники …
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21 января 2017, 04:31
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В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции
Самарские полицейские раскрыли уголовное дело о разбое на площади Революции. Подозреваемые – подростки. Потерпевший – тоже несовершеннолетний. На улице к 14-летнему школьнику подошли двое молодых людей, вооруженные предметом, похожим на пистолет, и отняли у него электронную сигарету, сообщили в ГУ …
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3 ноября 2016, 10:32