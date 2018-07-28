В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции Самарские полицейские раскрыли уголовное дело о разбое на площади Революции. Подозреваемые – подростки. Потерпевший – тоже несовершеннолетний. На улице к 14-летнему школьнику подошли двое молодых людей, вооруженные предметом, похожим на пистолет, и отняли у него электронную сигарету, сообщили в ГУ …