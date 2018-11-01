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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с 
22 июля 2018, 11:00
На молочных продуктах появится новая маркировка

На молочных продуктах появится новая маркировка

16 июля в России начали действовать новые правила маркировки молочных продуктов. Теперь на упаковке или этикетке производители обязаны выделять информационное поле с надписью о том, что продукт содержит растительные масла. При этом сообщение должно быть контрастным по отношению к фону. 

16 июля 2018, 09:57
Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»

Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные 

3 июля 2018, 04:49
На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, 

3 июля 2018, 11:20
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах 

10 февраля 2017, 12:59
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