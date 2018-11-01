Молоко из будущего. В Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя молочной продукции за грязь, плесень и фальсификацию сроков изготовления товара. Компания "Красноярское молоко" проставляла на упаковках дату изготовления на день и даже на неделю вперед, говорится в сообщении областной прокуратуры. При этом продукты из будущего хранились в помещении, где осыпался потолок, скапливалась грязь и рос грибок на стенах. В адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений, требование рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо наказано.
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