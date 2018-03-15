На тольяттинских мощностях АвтоВАЗа стартовало производство автомобиля LADA Granta Liftback. Оно было переведено в наш регион из Ижевска. Для этого пришлось перенести 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Кроме того, шло обучение тольяттинских работников для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta.
Как отмечает пресс-служба автогиганта, решение позволило LADA значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке. Сотрудники завода в Ижевске сосредоточат усилия на сборке автомобилей Lada Vesta.
При этом продажи автомобилей LADA Granta Liftback не останавливались, так как перед переносом был сделан их необходимый запас.
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