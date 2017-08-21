В блогах: На АвтоВАЗе будет премия к 1 сентября?! В паблике "ВК" - "Рабочие АВТОВАЗа" - весь день бурно обсуждали необычный слух. "Говорят, на 1 сентября тем вазовцам, у кого есть дети, будут давать премию в размере 10 тысяч рублей", - написал автор сообщения. "Ложь это и провокация. Такого …