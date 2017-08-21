В Тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" создали проект вездехода, который сможет передвигаться по Арктике. Машина будет предназначена для освоения газовых и нефтяных месторождений на Ямале. Способна перевозить груз массой до 10-15 тонн, при этом проходить с ним по болотам и вплавь по воде. Предполагается, что вездеход сможет преодолевать рельеф северных широт даже на спущенных шинах. Такой задачи разработчики смогли достичь за счет низкого давления в 250-500 килограммов на колесо (обычно этот показатель составляет больше одной тонны). Создатели ожидают, что машина поступит на конвейер в 2020 году. Объем производимых чудо-грузовиков может варьироваться от нескольких десятков до одной тысячи штук в год.
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