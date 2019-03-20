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Материалы по теме:

Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо 
20 марта 2019, 10:04
На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей

На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей

В 2019 году в Самарской области на перевозку льготников выделят почти 1 млрд рублей, сообщил региональный Минтранс. Однако на покрытие расходов ведомству этих денег не хватит. Всего, по сведениям чиновников, в области проживают 185 тысяч человек, имеющих право льготного проезда. 
20 марта 2019, 09:35
В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон

В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Как утверждают медики, в большинстве регионов страны уже несколько недель невозможно его приобрести. Лекарство назначается при аритмии сердца и борется с так называемым синдромом внезапной смерти. Таким образом, дефицит амиодарона 
20 марта 2019, 09:21
В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

Невероятный случай произошел в Колумбии: жительница города Барранкилья Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. На одном из УЗИ врачи нашли в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Эта аномалия называется fetus in fetu — 
19 марта 2019, 11:10
В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани воспитателя детского сада избили на глазах у маленьких детей. Об сообщила депутат городской думы Анна Жукова. По ее словам в понедельник, 18 марта, к ней обратился воспитатель детского сада - Денис Ф. Он рассказал, что 15 марта около 
19 марта 2019, 08:09
«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В самарских школах не хватает мест для первоклашек

В самарских школах не хватает мест для первоклашек

В этом году в первые классы школ в Самаре пойдут 14 225 детей. Напомним, что прием заявлений в лицеи, гимназии, Самарскую Вальдорфскую школу и школу «Яктылык» стартовал еще в ноябре, 30 января заявления начали принимать и в общеобразовательных школах, за 
19 марта 2019, 08:29
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Стало известно, что школу на 1200 мест в жилом комплексе Новая Самара в Красноглинском районе губернского центра введут в эксплуатацию в следующем году. Одна из жительниц микрорайона рассказала в соцсетях, что там нет парков, поликлиники, парковок, а машины ставят на 
14 марта 2019, 02:30
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов 

12 февраля 2018, 05:01
В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя

В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя

Импорт алкогольных напитков в Российской Федерации оказался под угрозой. Причиной тому - отсутствие акцизных марок нового образца.
По прогнозам экспертов, поставлять в ближайшее время алкоголь на территорию нашей страны станет довольно проблематично. Поскольку выдача марок старого образца близится к завершению, 

30 июня 2016, 01:38
Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета

Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета

Бюджет следующего года должен быть социально ориентированным и одновременно бюджетом развития, таков основной посыл выступления президента Владимира Путина на большом совещании с членами правительства.

«Планируемый дефицит бюджета на будущий год не должен превышать 3 процентов ВВП. Это один из 
28 сентября 2015, 02:01
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