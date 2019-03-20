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Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов
В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо …
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20 марта 2019, 10:04
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На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей
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20 марта 2019, 09:35
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В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон
В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Как утверждают медики, в большинстве регионов страны уже несколько недель невозможно его приобрести. Лекарство назначается при аритмии сердца и борется с так называемым синдромом внезапной смерти. Таким образом, дефицит амиодарона …
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20 марта 2019, 09:21
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В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри
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19 марта 2019, 11:10
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В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину
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19 марта 2019, 08:09
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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В самарских школах не хватает мест для первоклашек
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19 марта 2019, 08:29
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными
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18 марта 2019, 12:40
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году
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14 марта 2019, 02:30
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным
Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов …
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12 февраля 2018, 05:01
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В РФ может наступить дефицит импортного алкоголя
Импорт алкогольных напитков в Российской Федерации оказался под угрозой. Причиной тому - отсутствие акцизных марок нового образца.
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30 июня 2016, 01:38
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Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета
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28 сентября 2015, 02:01
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