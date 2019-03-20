Правительство ищет источники покрытия дефицита бюджета Бюджет следующего года должен быть социально ориентированным и одновременно бюджетом развития, таков основной посыл выступления президента Владимира Путина на большом совещании с членами правительства.



«Планируемый дефицит бюджета на будущий год не должен превышать 3 процентов ВВП. Это один из …