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«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары
Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные …
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16 августа 2018, 09:28
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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В Самаре подорожало жилье в новостройках
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16 августа 2018, 08:37
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики
В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по …
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13 августа 2018, 05:16
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки
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6 августа 2018, 02:39