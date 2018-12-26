2
50
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить 
26 декабря 2018, 02:49
С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С начала зимнего сезона на полигоны отправили 81 331 тонну снежных масс. Причем, в понедельник, 24 декабря утилизировали 6233,4 тонны, а накануне - уже 7722,3. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, за смену задействуют до 300 машин, дорожные 
26 декабря 2018, 02:20
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Стало известно, что дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства. Тело девушки с колото-резаными ранениями на шее и туловище нашли примерно в десять вечера 23 декабря неподалеку 
26 декабря 2018, 12:13
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

Восстановлено теплоснабжение в жилых домах на улице Мориса Тореза в Самаре. По данным регионального ГУ МЧС, отопление дали в 17:40 в четверг. Напомним, что на улице Мориса Тореза произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. На 
21 декабря 2018, 09:01
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию

Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию

Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, 

14 марта 2018, 06:11
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к 

9 августа 2017, 10:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх