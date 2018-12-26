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«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить …
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26 декабря 2018, 02:49
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
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26 декабря 2018, 12:13
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе
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21 декабря 2018, 09:01
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики
В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в …
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8 июня 2018, 03:33
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Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
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14 марта 2018, 06:11
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Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска
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13 декабря 2017, 11:50
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Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки
Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
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9 августа 2017, 10:16