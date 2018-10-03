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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18
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В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе
Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте …
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3 октября 2018, 04:59
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой
Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
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27 сентября 2018, 03:57
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В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры
После прокурорской проверки в областной столице стартовал ремонт улицы Чернореченской. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района оценили состояние дорог и выяснилось, что на проезжей части улицы Чернореченской на участке от Владимирской до Спортивной и на отрезке от Чернореченской до Урицкого есть множество …
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18 сентября 2018, 08:52
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В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей
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7 сентября 2018, 11:09
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00