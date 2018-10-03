6
16
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 02.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, 
3 октября 2018, 05:18
В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте 
3 октября 2018, 04:59
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления 
3 октября 2018, 04:32
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
27 сентября 2018, 03:57
В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры

В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры

После прокурорской проверки в областной столице стартовал ремонт улицы Чернореченской. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района оценили состояние дорог и выяснилось, что на  проезжей части улицы Чернореченской на участке от Владимирской до Спортивной и на отрезке от Чернореченской до Урицкого есть множество 
18 сентября 2018, 08:52
В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре будут судить 56-летнего директора мебельной фирмы, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, руководитель ООО, которое торговало мебелью в ТЦ «Мягкофф» и «Интермебель» по заключенным в 2017-2018 годах договорам получил от трех клиентов деньги за купленную ими мебель. 
7 сентября 2018, 11:09
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх