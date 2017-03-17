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Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

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В Самаре экс-депутат Владимир Сюсин предстанет перед судом

В Самаре экс-депутат Владимир Сюсин предстанет перед судом

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Как уже сообщала «ТЕРРА», по версии следствия, народный избранник получил 1,25 млн рублей якобы за общее покровительство хозяина автомойки Валерия Аникина. Оперативники задержали парламентария сразу 
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В Самаре готовят к передаче в суд уголовное дело экс-депутата Владимира Сюсина

В Самаре готовят к передаче в суд уголовное дело экс-депутата Владимира Сюсина

Сегодня стали известны новые подробности о расследовании громкого уголовного дела бывшего депутата Самарской городской думы Владимира Сюсина, которого обвиняют в получении взятки. Мужчине продлили домашний арест до 1 апреля. Оспорить это решение в апелляции адвокатам не удалось.

Как 
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Бывшему депутату Самарской гордумы Владимиру Сюсину продлили арест

Бывшему депутату Самарской гордумы Владимиру Сюсину продлили арест

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30 ноября 2015, 07:47
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