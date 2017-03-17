Сегодня, 17 марта, в Кировском районном суде Самары прошли прения по делу Владимира Сюсина, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июле 2015-го года хозяин автомойки Валерий Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за общее покровительство. Силовики взяли Владимира Сюсина сразу после получения денег.
Сам экс - депутат утверждал на этапе расследования и потом в суде, что эти средства - плата за долю в общем бизнесе, которая до этого документально не была оформлена. Сразу после задержания он рассказывал: они собирались ехать к нотариусу - оформить сделку. Но их остановили силовики. Люди близко знакомые с ситуацией говорят: этим событиям предшествовал конфликт обвиняемого и потерпевшего.
В прениях сторона защита настаивала на оправдании. Чьи доводы судья сочтет более убедительными, станет известно до конца марта.
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