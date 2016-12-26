Супруги виделись только в день свадьбы, в мае 2015 года.
Как выяснилось, уроженка Узбекистана вышла замуж за жителя города Отрадный Самарской области, чтобы получить российское гражданство. При этом вместе они никогда не проживали и не проживают.
Мужчина пояснил, что добровольно решил помочь женщине стать россиянкой. Таким образом было нарушено миграционное законодательство. Прокуратурой Отрадного в городской суд направлено заявление о признании брака недействительным. Документ находится в стадии рассмотрения.
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова
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26 декабря 2016, 07:12
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Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет
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23 декабря 2016, 06:06
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Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
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23 декабря 2016, 04:16
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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей
На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
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22 декабря 2016, 04:00
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В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры
«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.
Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 …
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16 декабря 2016, 11:43
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В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома
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13 декабря 2016, 12:03
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В Тольятти брак россиянки и гражданина КНР признан фиктивным по иску прокурора
Суд Автозаводского района Тольятти признал недействительным брак гражданки Российской Федерации и иностранца. Соответствующий иск направил прокурор района.
Установлено, что россиянка осенью прошлого года зарегистрировала брак с гражданином Китайской Народной Республики, с которым познакомилась на языковых курсах.
«Молодожены» друг …
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6 мая 2015, 09:56
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Прокуратура требует расторжения брака тольяттинки и гражданина Таджикистана
Сотрудники прокуратуры Комсомольского района Тольятти уличили местную жительницу в заключении фиктивного брака с гражданином Таджикистана. Супруги никогда совместно не проживали, совместного хозяйства не вели, отметили в надзорном ведомстве. Оба супруга признались, что заключили брак не для того, чтобы создать семью. …
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12 марта 2015, 02:11
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В Самаре суд аннулировал фиктивный брак россиянки и мигранта
Железнодорожный районный суд Самары признал недействительным брак россиянки и гражданина Таджикистана. Как установили сотрудники прокуратуры, он был заключен без намерения создать семью, а в целях получения мигрантом разрешения на проживание в России по упрощенной схеме. Такой брак согласно ст. 27 Семейного …
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25 июня 2014, 05:08
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В Самарской области выявлен фиктивный брак, оформленный за 7 тыс. рублей
В ходе прокурорской проверки миграционного законодательства обнаружен факт фиктивного замужества. Жительница Отрадного за вознаграждение в 7 тыс. рублей вступила в брак с уроженцем Таджикистана, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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2 июня 2014, 07:06