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Материалы по теме:

В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают 
6 марта 2019, 03:09
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

В среду, 6 марта, в Сызрани произошла авария: на улице Мира столкнулись микроавтобус и легковушка «Лада Приора». ДТП случилось около девяти утра. По предварительным данным, в момент столкновения машина отечественного производства выезжала со второстепенной дороги и ее водитель не предоставил 
6 марта 2019, 10:51
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В понедельник, 4 марта, рано утром в Самарской области произошла крупная авария в Кинельском районе. 

- Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств аварии в Кинельском районе, - сообщили корреспонденту «ТЕРРЫ» в ГУ МВД по Самарской области. - Механические повреждения получили три 
4 марта 2019, 10:59
В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда 
4 марта 2019, 10:20
Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Вечером, 1 марта в Сызрани произошло ДТП. В районе ТЦ «Океан» автоледи за рулем вазовской «двенадцатой» решила свернуть налево, на улицу Макаренко. В это время наперерез легковушке двигался «КамАЗ». Женщина попыталась «проскочить» перед грузовиком, но маневр не удался. В итоге 
2 марта 2019, 11:28
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
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