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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров
В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают …
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6 марта 2019, 03:09
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП
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6 марта 2019, 10:51
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В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
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6 марта 2019, 09:45
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В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
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5 марта 2019, 04:53
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками
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4 марта 2019, 10:59
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
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2 марта 2019, 11:28
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары
На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. …
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13 февраля 2019, 10:56
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