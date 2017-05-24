Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 года разрешал увеличение тарифов для компании "СКС" на кубометр питьевой воды с 1 июля этого года на 5,6 процента - с 22 рублей 18 копеек до 23 рублей 43 копеек, а также на канализацию на 10,5 процентов - с 11 рублей 36 копеек до 12 рублей 55 копеек. Прокурор внес в адрес министра представление. Теперь рост стоимости первой услуги сократили до 2 процентов - до 22 рублей 63 копеек, а второй - до 5,6 процента, до 12 рублей ровно.
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