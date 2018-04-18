9
49
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888    d8P             888            888  8888888b.     888888 
                888   d8P              888            888  888  "Y88b      "88b 
                888  d8P               888            888  888    888       888 
 888  888  888  888d88K      .d8888b   88888b.    .d88888  888    888       888 
 888  888  888  8888888b     88K       888 "88b  d88" 888  888    888       888 
 888  888  888  888  Y88b    "Y8888b.  888  888  888  888  888    888       888 
 Y88b 888 d88P  888   Y88b        X88  888 d88P  Y88b 888  888  .d88P       88P 
  "Y8888888P"   888    Y88b   88888P'  88888P"    "Y88888  8888888P"        888 
                                                                          .d88P 
                                                                        .d88P"  
                                                                       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Депутаты в Ульяновской области если мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области если мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге, вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на 
13 апреля 2018, 02:00
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу «разливаек». Об этом глава региона рассказал во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Мероприятие проходит в комплексе «МТЛ 
10 апреля 2018, 02:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх