Прокуратура Самарской области обратилась к населению с просьбой сообщать о незаконных действиях торговцев алкоголем и предприятий общепита, реализующих спиртное. «Если у вас есть информация о возможных нарушениях в данной сфере со стороны предпринимателей, органов местного самоуправления, полиции, сообщите об этом в прокуратуру», - говорится в обращении.
Сообщения следует направлять письменно в районную или областную прокуратуру, а также через интернет-приемную на сайте надзорного ведомства. Напомним, на прошедшей неделе врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не стал подписывать закон, смягчающий требования для торговцев алкоголем.
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