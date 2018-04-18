Депутаты в Ульяновской области если мороженое и курили сигареты за казенный счет Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге, вскрылись «интересные» подробности. Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …