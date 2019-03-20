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Материалы по теме:

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

В среду, 20 марта, произошла коммунальная авария на улице Садовой (рядом с пересечением с Ульяновской). Как написал в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, «на Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе, надеюсь никто не пострадал». В мэрии губернской столицы 
20 марта 2019, 07:08
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
В Самаре снесли нелегальную лодочную стоянку

В Самаре снесли нелегальную лодочную стоянку

В Самаре уничтожили незаконную лодочную стоянку. Объект обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры. Станция располагалась на берегу Волги в Кировском районе города. Она была оборудована понтонами и использовалась для швартовки судов. Проблема была в том, что у владельцев не оказалось документов и 

15 февраля 2019, 09:38
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
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