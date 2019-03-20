Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания услуг и повышенный норматив потребления теплоэнергии. Материалы проверки надзорный орган уже передал в полицию. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад компания «Т Плюс» обратилась к прокурору Самарской области Константину Букрееву с просьбой разобраться в ситуации с теплоснабжением в Сызрани, грозящей срывом отопительного сезона. Долг владельца тепловых сетей города, находящегося в стадии банкротства муниципального «ЖЭС», перед поставщиком энергии превысил 900 млн руб.
У предприятия был статус единой теплоснабжающей организации, летом прошлого года оно вместе со всем имуществом перешло к фирме «Энергетик». Наличие у него статуса ЕТО Минэнерго и ФАС признали незаконным, однако компания до сих пор осуществляет поставки тепла в Сызрани и собирает плату за ресурс.
В «Т Плюс» обратили внимание прокурора и на квитанции за тепло и горячую воду. Они выставляются населению в этом году, несмотря на то что потребители должны были перейти на прямые расчеты с МУП.
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